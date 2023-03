Al término de un encuentro del Consejo Directivo que se realizó en la sede que el partido tiene en La Plata, Andrés Larroque , uno de los voceros más calificados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner , habló de "la necesidad de definir una estrategia electoral en el marco del Frente" de Todos y apuntó directamente al jefe de Estado al recordar "la reunión del 6 de febrero", en relación a la de la mesa política de la coalición que tuvo lugar en la sede nacional del PJ, en la que "no prosperó (sic) con claridad, por lo menos desde el punto de vista del Presidente, cuál es la estrategia electoral".

Esta semana, el Presidente ha dicho dos veces en 24 horas lo que ya había expresado en varias oportunidades para no decir nada definitivo. "No estoy pensando en la reelección", insistió Fernández en entrevistas y conferencias de prensa que brindó durante la gira que lo llevó a República Dominicana, donde participó de la Cumbre Iberoaméricana, y después a Washington, Estados Unidos, donde se reunió con su par Joe Biden .

En el marco de la reedición de su operativo clamor por una candidatura presidencial de CFK, que fue uno de los temas centrales del encuentro que tuvo lugar en La Plata, el cristinismo viene pidiéndole más que eso al Presidente: quiere que defina ya, con claridad, si se aferrará a su derecho constitucional de presentarse en busca de su reelección -en privado, Fernández sostiene que no es solo un tema jurídico sino, también, político: asegura que sería un candidato competitivo-.

Tranca, Alberto

El apuro no es un sentimiento generalizado en el Frente de Todos. Ni siquiera en todo el kirchnerismo. Como escribió Sebastián Iñurrieta este jueves, mientras el cristinismo auspicia el clamor de un operativo para bajar al Presidente de lo que Máximo Kirchner suele describir como una "aventura personal", el ministro del Interior, Wado de Pedro, desestimó la urgencia y no es el único de los suplentes del oficialismo que evita decir que Fernández debería imitar a Macri: no lo hacen ni Axel Kicillof ni Daniel Scioli.

Larroque, en cambio, como portavoz habitual del team halcón del kirchnerismo, apuró al Presidente tres veces en una declaración de 90 segundos y en la tercera aclaró que no habla solo de la provincia de Buenos Aires, sino de "la necesidad de definir el marco general", es decir, el que, a juicio del sector que representa, requiere de una postura clara de Fernández.