El peronismo federal se reorganiza y muestra unidad en la UMET

El próximo martes, la agrupación Primero la Patria realizará un plenario de candidatos en la UMET con presencia de referentes de todo el país. El objetivo: respaldar a postulantes del PJ y fortalecer un peronismo federal y transformador, en medio de un contexto de crisis económica y retroceso de derechos bajo el gobierno de Javier Milei .

El acto tendrá lugar el próximo martes a las 18 hs en la UMET, en Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. Allí se pondrá en común el compromiso de trabajar colectivamente para respaldar a los candidatos y candidatas de Primero la Patria que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

A diferencia de los acuerdos meramente electorales como Provincias Unidas , el espacio busca consolidar una propuesta de carácter federal desde donde se impulse un proyecto político transformador. En ese sentido, los dirigentes expondrán su mirada sobre la crisis económica, el ajuste del Gobierno nacional y el retroceso de derechos sociales, laborales y económicos.

Entre los principales postulantes del espacio se destacan: Teresa García (diputada nacional por Buenos Aires), Nicolás Trotta y Santiago Roberto (diputados nacionales por la Ciudad), Juan Manuel Urtubey (senador por Salta), Gastón Díaz (senador por Tierra del Fuego) y Juan Manuel Soler (diputado por Jujuy). Todos contarán con el apoyo explícito del plenario federal.

Además, se confirmó que se realizará un nuevo encuentro interno para afinar la estrategia hacia la recta final de la campaña nacional, que concluirá el 26 de octubre con la jornada electoral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/patriaprimerook/status/1928188531232448663?s=48&partner=&hide_thread=false SIEMPRE PRIMERO LA PATRIA



Presentamos a la Presidenta del @p_justicialista, @CFKArgentina, la solicitud de inscripción de nuestra agrupación. pic.twitter.com/cLNxGhTzcN — Primero la Patria (@patriaprimerook) May 29, 2025

Una estructura que se proyecta más allá del comicio

Primero la Patria se presenta como una fuerza federal compuesta por hombres y mujeres de distintas provincias, que militan por un modelo político que vuelva a representar los intereses y esperanzas de las mayorías. Bajo la consigna “la patria está en peligro”, promueven unidad, compromiso y organización.

Entre sus filas también hay legisladores nacionales en funciones, como Carlos Castagneto (Buenos Aires), Gabriela Estevez (Córdoba), Hilda Aguirre (La Rioja), Blanca Osuna (Entre Ríos), José Glinski (Chubut), Guillermo Snopek (Jujuy), Fabiola Aubone, Jorge Chica y Walberto Allende (San Juan), Gisela Marziotta (Ciudad de Buenos Aires) y Sergio Uñac, actual senador por San Juan.

Federalismo y resistencia ante las políticas del Gobierno

Desde el espacio entienden que el ajuste del Gobierno nacional afecta con fuerza desigual a las provincias y advierten sobre la necesidad de construir una voz federal que dispute el rumbo del país. Por eso, plantean este plenario como un punto de inflexión para el peronismo que busca volver a ser alternativa real de poder.

La iniciativa fue difundida también por sus canales oficiales, donde remarcan: “En tiempos donde la patria está en peligro, promovemos la unidad, el compromiso y la organización”.