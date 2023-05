El nuevo bloque del Senado pone condiciones para dar cuórum y aumenta la parálisis

El bloque Unidad Federal del Senado , creado en febrero por cuatro exoficialistas y la cordobesa Alejandra Vigo , expresó en un comunicado su preocupación por la parálisis de la Cámara alta, pero aclaró que no contribuirá con el cuórum si no se abordan sus proyectos para equiparar entre las provincias los subsidios al transporte y del costo de la energía, que permitirían reducir el valor de las tarifas en zonas alejadas del Gran Buenos Aires.

Además, pide leyes para combatir la inflación, el principal flagelo del Gobierno y que el jefe de Gabinete, Agustín Rossi , reconoció en su visita al Senado que está fuera de control. "Nuestro objetivo es que se debatan en el Congreso las leyes que son importantes para el país entero y no para un sector en particular", señalaron en el bloque Unidad Federal.

Sin esas cinco voluntades, el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) no pueden reunir mayoría en el Senado y es por eso que la actividad se paralizó. Sólo hubo una sesión este año, el 13 de abril, además del informe de gestión de Rossi el último jueves, que ni siquiera tuvo cuórum.

Tampoco había habido reuniones de comisiones hasta la semana pasada, cuando se constituyeron las de Deportes, Trabajo y Previsión Social y Presupuesto, en la que el oficialismo quiso tratar una ley del Gobierno (monotributo tecnológico) y no tuvo consenso. JxC no quiso y ya no tiene mayoría propia.