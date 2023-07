El menú de dos pasos que alimenta el optimismo de UP en Buenos Aires

“Una buena elección en Buenos Aires es llegar al 35 por ciento; muy buena sería si, además, logramos quedar ahí nomás arriba de Juntos, pero si quedamos unos puntos abajo no importa. Con ese número podemos empujar para llegar cerca del 40 por ciento en octubre y ganar; no va a ser fácil, pero tampoco imposible”, explica a Letra P un dirigente de la provincia que se sienta a la mesa de campaña de Unión por la Patria (UP).