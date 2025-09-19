Buenos Aires: el lugar de Fuerza Patria en la Boleta Única, eje de una pulseada legal todavía abierta

Fuerza Patria con planteos extravagantes en la justicia y una Cámara Electoral enferma de poder peronista, los cambió de lugar en la Boleta Única para ponerlos en un lugar central. Son de terror. Desde @PotenciaBA estamos impugnando pero no podes sentirte más desprotegido,… pic.twitter.com/2uUPTj1rSW

El fallo de la Cámara se esperaba para este jueves pero recién se conocería la semana que viene. Y pondrá punto final a una controversia cuya resolución puede tener impacto electoral en las legislativas de octubre, cuando debute en todo el país el sistema de Boleta Única Papel. Con pocas certezas sobre cómo reaccionarán los votantes en el cuarto oscuro ante el nuevo método de votación, el lugar que cada uno de los frentes ocupe en la boleta puede ser clave.

Fuerza Patria logró hasta ahora quedarse con el lugar central de la boleta, en la columna número siete de las quince que tiene la BUP bonaerense, cada una de las cuales corresponde a un frente electoral. Pero hay un reclamo para que el peronismo se vuelva a correr a uno de los extremos.

La disputa arrancó en los primeros días de septiembre, durante la audiencia de exhibición del modelo de boleta. Eduardo López Wesselhoefft, apoderado de Fuerza Patria, pidió cambiar la ubicación asignada por sorteo -la columna número tres- porque consideraba que el color blanco de su casillero se confundía con el de Liber.ar, ubicado en la posición contigua. La Junta Electoral rechazó el pedido dos días después, argumentando que debía respetarse el sorteo y que no existía confusión real entre los colores, ya que Liber.ar no había reservado el blanco y debía figurar en gris por defecto.

Reclamo por el lugar

Potencia -el partido de María Eugenia Talerico- y el Frente de Izquierda se opusieron al cambio pedido por Fuerza Patria. Los apoderados de ambas fuerzas sostuvieron que modificar el resultado del sorteo violaba el principio de igualdad y transparencia electoral. Fuerza Patria apeló la decisión y la Cámara Nacional Electoral le dio la razón el 11 de septiembre. El tribunal revocó lo resuelto en primera instancia y ordenó ubicar al peronismo en el séptimo lugar de la boleta.

Los camaristas consideraron que podía existir confusión entre los colores y que debía prevalecer "un criterio amplio de interpretación en favor de la claridad en la elección". La decisión colocó a Fuerza Patria en una posición más central de la boleta, considerada más ventajosa.

La resolución generó una nueva controversia cuando se exhibieron las boletas impresas el 15 de septiembre pasado. Potencia presentó observaciones argumentando que ya no existía riesgo de confusión, porque las pruebas de impresión mostraban una clara diferenciación entre el blanco de Fuerza Patria y el gris de Liber.ar.

"Fuerza Patria con planteos extravagantes en la justicia y una Cámara Electoral enferma de poder peronista los cambió de lugar en la Boleta Única para ponerlos en un lugar central. Son de terror", publicó este lunes Talerico en redes. "Estamos impugnando pero no podes sentirte más desprotegido, como tantos cuidadanos en la Provincia de Buenos Aires”.

El caso sigue abierto mientras la Cámara Nacional Electoral debe resolver si mantiene su decisión del 11 de septiembre o si acepta los nuevos argumentos de la oposición.