Ferraresi: "Los debates de la gestión los daremos en las primarias"

En medio de la interna en el Frente de Todos (FdT), el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, aseguró que “los debates en torno a la gestión” se pondrán a consideración en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y remarcó que el presidente Alberto Fernández “tiene que decidir” si participa de esa instancia en busca de la reelección.

“Los debates de gestión hay que debatirlos en una interna electoral, los daremos en las primarias. Tenemos que tener gente con la suficiente valentía para tomar decisiones y experiencias de gestión positiva”, sostuvo en declaraciones a Futurock.

El exministro de Desarrollo y Hábitat había sido uno de los primeros en mencionar una posible continuidad del titular del Ejecutivo pese a su extremada cercanía con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien aseguró que no será candidata “a nada” este año. En este contexto, destacó la importancia de las PASO para definir candidaturas. “Me parece que una primaria es necesaria para resolver estos temas que no hemos podido resolver. El Presidente tiene que decidir si va a las internas, la realidad es una, aunque digamos que no creemos las encuestas, algo dicen”, enfatizó.

Por otro lado, Ferraresi se refirió a la última gran discusión que atraviesa el Gobierno, que surgió después de haberse conocido un reclamo del ministro de Interior, Eduardo de Pedro, al Presidente por no haber sido convocado a una reunión con Lula da Silva y organismos de Derechos Humanos.

“Lo de Wado sale por un off. Es una de las cuestiones más dañinas que hay. No hay que hacer sobre un off un escándalo. Es un off. Nadie verifica, nadie sabe, nadie supo. Discutir sobre estos temas me parece menor”, señaló el jefe comunal.