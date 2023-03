El Gobierno promulgó este martes la ley de moratoria previsional que, según estimaciones oficiales, beneficiará a unas 800.000 personas que cumplieron la edad jubilatoria pero no tienen los 30 años de aportes requeridos. Un día antes, La Cámpora , la organización que comanda Máximo Kirchner , le había reclamado al presidente Alberto Fernández por las demoras en oficializar la normativa.

El pago de deuda previsional está dirigido a personas que, pese a haber cumplido la edad jubilatoria, no llegaron a los 30 años de aportes que dicta la Ley 24.241; incluye a mujeres de entre 50 y 59 años y a varones de entre 55 y 64 años, que todavía no tienen la edad límite pero ya saben que no llegarán a juntar esa cantidad de años de aportes.