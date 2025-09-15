El Gobierno porteño recuperó un hotel usurpado en Constitución que funcionaba como prostíbulo y búnker de drogas

El Gobierno recuperó un hotel usurpado en Constitución que funcionaba como prostíbulo y búnker de drogas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó este lunes una propiedad ubicada en Brasil 1363/65, en el barrio de Constitución, que estaba usurpada desde la pandemia y operaba como prostíbulo y búnker de drogas. El operativo fue ordenado por la Unidad Fiscal Delitos, Contravenciones y Faltas Específicas, a cargo del fiscal Jorge Ponce.

El procedimiento fue llevado adelante por la Policía de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal, luego de denuncias por narcotráfico y prostitución. La propiedad había funcionado años atrás como el hotel Sol y Luna y fue clausurada tras la intervención. En el lugar también trabajaron la Dirección de Emergencias, Espacio Público y la Red de Atención.

Con este operativo, el Gobierno porteño ya suma 430 propiedades usurpadas recuperadas en menos de dos años. Entre los inmuebles desalojados se encuentran sitios históricos que estuvieron ocupados durante décadas, como la Casa Blaquier en el centro, un predio piquetero en San Telmo tomado durante 12 años, y el edificio conocido como “Elefante Blanco” en Olazábal al 3400, intrusado desde los años 60.

La palabra de Jorge Macri “El orden y la propiedad privada en la Ciudad no se negocian”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “Los bienes de los porteños son sagrados, se protegen y se respetan, como manda nuestra Constitución. Se terminó la joda para los vivos que usurpan y hacen lo que quieren sin consecuencias”.

Los desalojos impulsados por la Ciudad buscan garantizar el cumplimiento de la ley, proteger la propiedad privada, mejorar la seguridad en el espacio público y erradicar actividades delictivas. Las acciones incluyen tanto la restitución inmediata a los legítimos propietarios como la recuperación del uso público. Además, se suman a los diez megaoperativos realizados en defensa de comerciantes y contra manteros en zonas como Once, Flores, Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución, así como a la desarticulación de ferias ilegales en Retiro (calle Perette) y en espacios tomados como las ranchadas del aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle y Congreso. WhatsApp Image 2025-09-15 at 17.42.51 (1)

