Mientras Javier Milei lo ataca, un rey dijo que "el periodismo es crucial para las libertades y la democracia"

El Felipe VI de España destacó el rol del periodismo en las democracias. Javier Milei, todo lo contrario: llama a odiar más a la prensa.

“El periodismo es crucial para las libertades y la democracia”, dijo este lunes Felipe VI , el rey que lidera el Estado español por haber sido el primogénito de su padre. Al otro lado del Atlántico, Javier Milei , presidente elegido por el voto popular, libra una guerra cada vez más virulenta contra la prensa y quienes la ejercen.

“Quiero reconocer el papel de los informadores, de la prensa, en la construcción de la España democrática y en la defensa de las instituciones que la articulan”, agregó el monarca en un discurso que brindó durante las celebraciones del 50 aniversario del diario madrileño El País.

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Lo hzo casi en simultáneo con la reapertura, con restricciones y periodistas vetados, de la Sala de Prensa de la Casa Rosada , que estuvo 11 días clausurada por decisión del mandatario nacional, medida que generó un amplio y enérgico rechazo por su carácter absolutamente extraordinario : ningún gobierno democrático había tomado una medida de semejante naturaleza.

Como escribió Carlos Marino en un editorial que Letra P publicó este domingo, en el Día Internacional de la Libertad de Prensa, el cierre de ese espacio icónico de la democracia "fue apenas la punta de un iceberg: se inscribió en una escalada de agresiones y descalificaciones al periodismo y a quienes lo ejercen que, por volumen y virulencia, tampoco registra precedentes desde la reinstauración del Estado de Derecho, en 1983".

Javier Milei, en la Sala de Conferencias de Casa Rosada Javier Milei frente a la prensa en la Casa Rosada.

Javier Milei, a la cabeza del ataque a la prensa

Un informe del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) citado en ese artículo indica que los ataques a la libertad de expresión aumentaron en Argentina 137,6% desde diciembre de 2023, cuando el economista asumió el poder.

El reporte, titulado El periodismo en riesgo de silencio, destaca que en 2025 se produjeron 278 ataques contra periodistas, un 55% más que en 2024 (179), lo que configura un récord desde 2008, cuando la organización comenzó a llevar adelante una tarea sistemática de monitoreo.

Un dato que arroja el informe de FOPEA da cuenta de la gravedad de la situación. Milei, mandatario, en tanto cabeza del Estado en un sistema presidencialista como el argentino, de un poder abismalmente asimétrico con el de las víctimas de sus agresiones, es el mayor victimario: fue autor de 119 de los 278 ataques.

La reapertura parcial de la Sala de Prensa de Javier Milei

Tras 11 días de clausura, el Gobierno reabrió este lunes la Casa Rosada a la prensa. Sin embargo, el Presidente mandó reforzar los requisitos de seguridad que le exigen para ingresar al edificio y clausuró la mayoría de los accesos internos, lo que alteró por completo el normal ejercicio de la labor periodística.

El cerrojo es total, en tanto, para un grupo de periodistas a quienes lisa y llanamente se les prohíbe el ingreso.

Como detalló Pablo Lapuente en Letra P, los nombres prohibidos integran una lista confeccionada con fotografías identificatorias, lo que permite a efectivos de la Policía Federal y de Casa Militar reconocerlos y restringir su ingreso de manera más rápida y discrecional.