Ley ómnibus XS: el Gobierno no consigue los votos en el Senado y empieza a negociar cambios

El plan del oficialismo era dictaminar el jueves, pero necesita las firmas de algunas figuras opositoras que por ahora prefieren esperar. “El Pacto de Mayo se hace con o sin la sanción de las leyes. Si no se rechaza, no es tan grave”, sostuvo uno de los voceros del Gobierno que circuló por el Senado y chocó con una resistencia que no esperaba.