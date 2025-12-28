Javier Milei calificó como un "hito" la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal y el Presupuesto

El presidente Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal en el Congreso , normas a las que calificó como un "hito". Además, sostuvo que “se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien" y afirmó que insistirá con el proyecto de modernización laboral, cuestionó a la oposición y ratificó el vínculo con el PRO .

En una entrevista con Mitre, Milei aseguró que "el Presupuesto aprobado tiene altos incrementos reales en términos de jubilados, de educación y de salud". En ese sentido, dijo que “se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien" y que la sesión del último sábado en el Senado fue "la jornada legislativa más importante de la historia argentina".

El Presidente destacó que el nuevo blanqueo aprobado "es una ley que restaura el principio de inocencia en temas impositivos” y que es la "mejor ley de los últimos 100 años". “La verdad es que son dos hitos impresionantes. Durante la campaña, me comprometí con los argentinos a que, si nos renovaban el apoyo y nos acompañaban, iba a trabajar para profundizar la agenda reformista”, sostuvo y agregó: “Nosotros estamos buscando que Argentina sea el país más libre del mundo”.

Respecto a la ley de inocencia fiscal, el mandatario subrayó: “Es que usted pueda gastar sus dólares, ingresar sus dólares, sin que nadie le revise los números”, e insistió en que "el déficit cero no se toca". Milei destacó que “ lo importante es que se les devuelve libertad a los argentinos, se presume que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, volvimos a abrazar las ideas de la libertad en materia fiscal".

La norma nació en el despacho de Santiago Caputo . El equipo de redacción incluyó al asesor del presidente, a Juan Pazo , ex titular de la ARCA; a Maria Ibarzabal , secretaria de Legal y Técnica de la Nación; al ministro de Economía, Toto Caputo , y a Silvina Rivarola , directora del BCRA.

En el entorno del asesor indicaron que el proyecto de ley nació de la necesidad de "devolverle a los argentinos la libertad de disponer de sus ahorros, generándoles la confianza de ingresar sus dólares al sistema y blindándolos del cualquier intento de persecución de futuras administraciones".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Titanfdc/status/2004988654612349398?s=20&partner=&hide_thread=false MILEI SOBRE LA LEY DE INOCENCIA FISCAL:



“Lo de ayer fue una jornada histórica. Se termina el robo a los argentinos de bien”. pic.twitter.com/IucXreSxAF — Nation (@Titanfdc) December 27, 2025

La reforma laboral de Javier Milei

Por otra parte, Milei se refirió a los próximos pasos legislativos de su Gobierno: “Tenemos ya dictamen de comisión para el caso de la modernización laboral y estamos trabajando también en la nueva ley de glaciares, para poder delegar a las provincias que determinen cuál es la zona de periglaciares y así dar un fuerte impulso a las actividades vinculadas, por ejemplo, a la minería”.

“Ahora que ya tenemos presupuesto, también estamos en condiciones de avanzar en la reforma tributaria y en todo lo que tiene que ver con el endurecimiento de las penas en el Código Penal”, concluyó. El Presidente señaló que “afortunadamente pude rodearme de un equipo de gente hiper talentosa y, bueno, hoy en el mundo se habla del milagro económico argentino, y la primera pieza de ese andamiaje fue lograr el equilibrio fiscal”.

Javier Milei

Por último, se refirió a la relación de La Libertad Avanza con el PRO. “Nuestro ministro del Interior es una persona que viene del PRO y tenemos excelente relación. Después siempre hay algunas diferencias, pero eso es parte de la vida misma. A veces, yo creo que cuando hacen este tipo de análisis, no saben lo que es trabajar, porque cuando usted está trabajando tan fuertemente, tan tensionante, ¿qué quiere, que no exista algún roce? Además, la política requiere una fuerte gestión de egos, así que no es menor”.