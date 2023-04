Por otro lado, ¿qué consultor o consultora le habrá sugerido la idea de sumar el terror a la narrativa de campaña? Quien lo haya hecho debe ser una persona pionera en la comunicación política , porque no hay noticias de que una estrategia semejante haya rendido frutos jamás en un contexto democrático.

… y una vocera celosa

Gabriela Cerruti suele generar molestia en el elenco de gobierno por el celo con el que blinda su área y, también, con el que utiliza para extenderla a una asesoría que el Presidente le habilita. Así, no podía quedarse sin decir algo sobre la polémica del día y sin contribuir a que dejara de hablarse de la crisis del PRO.

"La verdad es que yo no habría dicho lo que dijo el ministro Fernández de la misma manera, pero quien dijo que había que dinamitar todo cuando llegaran a la presidencia fue el expresidente Mauricio Macri", señaló. "Quien dijo que se tienen que morir los que se tienen que morir cuando se tengan que morir –tanto en la pandemia como ahora, cuando afirma que las patologías congénitas no tienen que ser cubiertas por el Estado- fue el candidato a presidente Javier Milei", añadió. O sea, no, pero sí.

Gracias, Gabriela.

Por si fuera poco, Máximo Kirchner

Oblicuo, como siempre, y sin mencionar a Alberto F., el diputado Máximo Kirchner atacó una vez más al Gobierno del que no se autopercibe integrante, esta vez en Trelew. Allí denunció que la pobreza en esa ciudad creció cinco puntos porcentuales desde 2018, esto es desde un piso registrado durante la gestión macrista. "El Frente de Todos no vino a esto", resumió para regocijo de los presentes.

Con Mauricio estábamos mejor, le faltó decir.

"Todos" menos él

Justamente por estar de rotation, Máximo no acudió este jueves a la protesta K frente al edificio de Tribunales contra la "proscripción" de Cristina Fernández de Kirchner. Sí estuvieron Axel Kicillof, Wado de Pedro, Verónica Magario, Andrés Larroque y los intendentes Jorge Ferraresi y Fernando Espinoza, entre otras referencias. "Vamos a romper la proscripción para que Cristina nos lleve a otra victoria", prometió el gobernador, haciendo sonar fuerte en Plaza Lavalle el clamor por "CFK 2023".

La vicepresidenta pareció alimentarlo horas antes de la juntada, al señalar ante un grupo de sindicalistas que “ojo: los que están pensando que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, mejor que se olviden". ¿Torea al Presidente? ¿Piensa que la crisis de Juntos le abre una ventana de oportunidad? ¿Sigue acumulando para ser la king maker excluyente del espacio?