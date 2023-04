La foto incompleta, el dato saliente del clamor por CFK en Tribunales

El ministro del Interior llegó cuando el acto estaba a punto de dar comienzo. A la mañana se había hablado de su posible ausencia en el palco. De Pedro camina el país como posible candidato a presidente, un “plan B” cristinista para el caso de que CFK no quiera revisar su decisión de no competir. Su espíritu de pre-campaña irrita a parte de la dirigencia de La Cámpora y del Instituto Patria, que no abandona la esperanza de que la vicepresidenta se suba a la carrera.