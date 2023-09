"Si el 10 de diciembre me toca empezar a presidir la Argentina, que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno", dijo Sergio Massa el domingo en un acto junto a los gobernadores peronistas y radicales del Norte Grande , definición que provoca amplias ondas expansivas. Que un simple mensaje genere tanto runrún es lo que pasa cuando el emisor toca un nervio sensible .

No fue esa la primera vez en la que el candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) habló de liderar "un gobierno de unidad nacional" y, de hecho, este lunes volvió a referirse a la cuestión en la inauguración del Parque Don Orione en Claypole. "Vamos a llamar a todos los argentinos y argentinas de bien porque el tiempo que viene es de unidad nacional. Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino".