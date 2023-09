En el entorno de Milei no ocultaron el fastidio con los candidatos locales que los desplazaron del epicentro de la recorrida. "Se plantaron desde temprano y nos dijeron 'acá nos subimos nosotros'. No se dan cuanta que si no los filmamos no se entera nadie", se lamentó uno de los youtubers libertarios que no pudo registrar nada. Santiago Oría, el cineasta que registra la campaña de Milei, sí logró hacerse un lugar.

Tal vez por la incomodidad de tener demasiada gente desconocida alrededor, Milei regaló pocas sonrisas, exhibió unos segundos la motosierra (emblema del ajuste fiscal) y sólo tarareó los cánticos de guerra tradicionales, como "la casta tiene miedo", que no llegaron a sonar tanto porque las murgas lo tapaban. Los bombos no dejaron de sonar ni cuando el candidato presidencial se fue.

La gente que logró abordarlo (muchos jóvenes, pero también de edades intermedias) se llevó la firma del candidato en dólares falsos (un clásico de las caravanas) y la mayor algarabía fue cuando le acercaron una mochila de Rappi, el servicio de delivery que tiene mayoría de militancia libertaria. Se sumaron al espacio luego de oponerse a los proyectos de ley para sindicalizarlos.

En la casa de Kato

La caravana empezó en la peatonal de San Martín, que estaba cortada por la policía, y finalizó entre las calles Mitre e intendente Campos, justo frente al edificio donde funciona la Municipalidad. Algunos empleados públicos observaban curiosos desde las ventanas, pero ninguno bajó ni se registraron incidentes, habituales en las recorridas de julio.

"Ahora todo cambió. En San Luis nos quisieron escrachar y la gente nos defendió", le dijo a Letra P uno de los libertarios que frecuenta las caravanas. Lo curioso es que el jefe político local es nada menos que Katopodis, quien realizó un nuevo "paro activo" de la obra pública en contra del candidato libertario, mientras su municipio era recorrido por el mismo Milei.

Las medidas que promueve el ministro consisten en recorrer los proyectos en marcha a lo largo del país para hacer un alto y pedirle a los obreros que no voten al candidato libertario, porque en su plataforma electoral propone eliminar la inversión pública en infraestructura y reemplazarla con un sistema de iniciativa privada, similar al que funciona en Chile.

"Los empleados tienen derecho a discutir y a poder participar de esto, que para nosotros es muy grave. Nunca en la Argentina se propuso paralizar la obra pública. Es grave por lo que significa para el país", insistió Katopodis este lunes, en diálogo con Nacional Rock.

El viernes, Milei confirmó que su ministro de Infraestructura será Guillermo Ferraro, con experiencia en la consultoría industrial en la filial de KPMG. "Bienvenido a las fuerzas del cielo", lo recibió el candidato presidencial, durante el acto en Parque Norte, patrocinado por Luis Barrionuevo.

Después de la caravana de San Martín, Milei difundió unas declaraciones de campaña, en las que empezó a polarizar con su rival Sergio Massa. Como explicó Letra P, es el plan que diseñó para los debates presidenciales, que empiezan el domingo. "Parece que esta buscando llegar a una hiperinflación", dijo del ministro de Economía.

"Tenemos un modelo de país a treinta años inspirado en los valores de Alberdi", destacó el candidato y volvió a enumerar su plan de Gobierno: "Reforma del Estado. Reducción del gasto público en partidas donde roban los políticos. Reducción de impuestos. Modernización laboral. Apertura comercial. Reforma monetaria que termine con el Banco Central para finalizar para siempre con la inflación. Y una nueva doctrina de seguridad basada en 'el que las hace las paga'", finalizó.