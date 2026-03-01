APERTURA DE SESIONES

El discurso blue de Javier Milei: un rosario de insultos en un cruce escandaloso con el kirchnerismo

"Chorros", "corruptos", "asesinos" y "cavernícolas", les dijo a legisladores de ese sector. A Myriam Bregman, "Chilindrina troska". Empresarios "golpistas".

Por Letra P | Periodismo Político
Javier Milei, con el dedo acusador: una noche de furia planificada.

Javier Milei, con el dedo acusador: una noche de furia planificada.

Javier Milei pronunció dos discursos este domingo en el Congreso: el oficial, que tenía escrito, y uno blue, que marcó los puntos más calientes de su presentación en el Parlamento: un rosario de acusaciones e insultos que tuvo al kirchnerismo como objetivo central, aunque también cayó sobre otras fuerzas opositoras y un sector del empresariado.

Notas Relacionadas
Javier Milei se quedó sin excusas: dijo que la malaria terminó y contó cómo será la Argentina del futuro
APERTURA DE SESIONES

Milei se quedó sin excusas: dijo que "la malaria terminó" y contó cómo será la Argentina del futuro

Con la descarga de furia sobre las bancadas de la oposición no aliada, el Presidente retomó la estrategia de confrontar con el kirchnerismo y devolvió al primer plano al outsider volcánico y violento que no tiene filtro para decir, desde el púlpito de la mayor autoridad institucional del país, barbaridades impensadas en la cultura política tradicional.

Con todo, la ráfaga no fue unilateral: el mandatario aprovechó cada grito, también cargado de duras acusaciones e insultos, que recibió desde las bancas ocupadas por el peronismo y la izquierda. En cada una de esas ocasiones, la bancada de La Libertad Avanza y las barras del oficialismo que colmaron los balcones corearon "¡Presidente, Presidente!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2028271792243023955&partner=&hide_thread=false

“Manga de ladrones, ignorantes, la justicia social es un robo. Por eso tienen a la suya presa. Sigan con las operetas que la gente sabe que todo es falso. Sigan mintiendo a la gente. Manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa: por la causa Cuadernos, por Vialidad, por el Memorándum con Irán, porque fueron los más chorros de la historia”, gritó el Presidente, desencajado.

Varias veces trató a los legisladores del peronismo de "cavernícolas", "brutos" e "ignorantes" y de "sumar con dificultad". "Sería muy bueno debatir con ustedes, si supieran algo", les dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2028277613509193846&partner=&hide_thread=false

Juan Grabois, el "oligarca vestido de pordiosero"

Milei mantuvo uno de los cruces más calientes con el diputado Juan Grabois, de Unión por la Patria, a quien tildó de “oligarca vestido de pordiosero”. Grabois había llegado al recinto con una insignia que decía "$Líbranos del mal", en referencia al escándalo de la criptomoneda que promocionó el Presidente..

image
Juan Grabois provoc&oacute; a Javier Milei, que lo llam&oacute; "oligarca vestido de pordiosero".

Juan Grabois provocó a Javier Milei, que lo llamó "oligarca vestido de pordiosero".

"Kukas, me encanta domarlos y hacerlos llorar", apuntó contra el kirchnerismo, sector al que llamó "manga de corruptos" y acusó de "esconder ladrones" en la intermediación con las organizaciones sociales.

También los calificó de "asesinos", cuando les recriminó el memorándum con Irán, el régimen que "nos metió dos bombas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2028283408309272589&partner=&hide_thread=false

La izquierda también fue blanco de la furia del Presidente. "¿Qué te pasa, Chilindrina troska?", se burló de Myriam Bregman.

La catarata de insultos cayó, asimismo, sobre un sector del empresariado al que tildó de "golpista" y de "abrazarse a la bandera para robar".

En uno de los párrafos que le dedicó, recordó a "Don Chatarrín", el apodo que le puso al ceo de Techint, Paolo Rocca, en la guerra que le declaró a la industria nacional.

Temas
Notas Relacionadas
javier milei 2027: un proyecto de confrontacion total
APERTURA DE SESIONES

Javier Milei 2027: un proyecto de confrontación total

Las frases más destacadas del discurso de Javier Milei en el Congreso
APERTURA DE SESIONES

Las frases más destacadas del discurso de Milei en el Congreso

El Presidente inauguró su tercer período parlamentario ante la Asamblea Legislativa. Herencia peronista, repaso de su gestión y cruce con el kirchnerismo.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Gustavo Sáenz ratificó su alianza con la Casa Rosada, con reservas, en la apertura de sesiones en Salta.
APERTURA DE SESIONES

Sáenz ratificó su alianza con la Casa Rosada y dijo que quiere cantar con Milei en el Movistar Arena

Por  Maira López
Gildo Insfrán y su vice, Eber Solis, en la apertura de sesiones de Formosa. 
APERTURA DE SESIONES

Insfrán cortó con la dulzura: acusó a Milei de entregar el país y pidió no votar verdugos

Por  Letra P | Periodismo Político
Osvaldo Jaldo cantó retruco: Me la banco y voy a seguir siendo dialoguista.
APERTURA DE SESIONES

Jaldo cantó retruco: "Me la banco y voy a seguir siendo dialoguista"

Por  Ramiro Garrocho
Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes. 
APERTURA DE SESIONES

Te amo, te odio, dame más: Juan Pablo Valdés ratificó su apoyo a Milei, pero reclamó obras para Corrientes

Por  César Pucheta