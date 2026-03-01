El discurso blue de Javier Milei: un rosario de insultos en un cruce escandaloso con el kirchnerismo

Javier Milei, con el dedo acusador: una noche de furia planificada.
Javier Milei pronunció dos discursos este domingo en el Congreso: el oficial, que tenía escrito, y uno blue, que marcó los puntos más calientes de su presentación en el Parlamento: un rosario de acusaciones e insultos que tuvo al kirchnerismo como objetivo central, aunque también cayó sobre otras fuerzas opositoras y un sector del empresariado.
Con la descarga de furia sobre las bancadas de la oposición no aliada, el Presidente retomó la estrategia de confrontar con el kirchnerismo y devolvió al primer plano al outsider volcánico y violento que no tiene filtro para decir, desde el púlpito de la mayor autoridad institucional del país, barbaridades impensadas en la cultura política tradicional.
Con todo, la ráfaga no fue unilateral: el mandatario aprovechó cada grito, también cargado de duras acusaciones e insultos, que recibió desde las bancas ocupadas por el peronismo y la izquierda. En cada una de esas ocasiones, la bancada de La Libertad Avanza y las barras del oficialismo que colmaron los balcones corearon "¡Presidente, Presidente!".
“Manga de ladrones, ignorantes, la justicia social es un robo. Por eso tienen a la suya presa. Sigan con las operetas que la gente sabe que todo es falso. Sigan mintiendo a la gente. Manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa: por la causa Cuadernos, por Vialidad, por el Memorándum con Irán, porque fueron los más chorros de la historia”, gritó el Presidente, desencajado.
Varias veces trató a los legisladores del peronismo de "cavernícolas", "brutos" e "ignorantes" y de "sumar con dificultad". "Sería muy bueno debatir con ustedes, si supieran algo", les dijo.
Milei mantuvo uno de los cruces más calientes con el diputado Juan Grabois, de Unión por la Patria, a quien tildó de “oligarca vestido de pordiosero”. Grabois había llegado al recinto con una insignia que decía "$Líbranos del mal", en referencia al escándalo de la criptomoneda que promocionó el Presidente..
"Kukas, me encanta domarlos y hacerlos llorar", apuntó contra el kirchnerismo, sector al que llamó "manga de corruptos" y acusó de "esconder ladrones" en la intermediación con las organizaciones sociales.
También los calificó de "asesinos", cuando les recriminó el memorándum con Irán, el régimen que "nos metió dos bombas".