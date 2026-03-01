El Gabinete se prepara para ir al Congreso y escuchar el discurso de Javier Milei

El presidente Javier Milei regresa este domingo al recinto de la Cámara de Diputados para abrir el 144° período de sesiones ordinarias. Con la estética del prime time (a las 21) y bajo la atenta mirada de su asesor estratégico, Santiago Caputo, el jefe de Estado se prepara para ofrecer una alocución que se sabe que tendrá una hora de duración.
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, está presente en el Congreso para la apertura de sesiones, donde escuchará el discurso de Javier Milei.