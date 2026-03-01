en vivo APERTURA DE SESIONES

El Gabinete se prepara para ir al Congreso y escuchar el discurso de Javier Milei

El Presidente inaugura el 144° período de sesiones ordinarias con un discurso en cadena nacional. El color de la jornada y las reacciones políticas.

Milei

EN VIVO

El presidente Javier Milei regresa este domingo al recinto de la Cámara de Diputados para abrir el 144° período de sesiones ordinarias. Con la estética del prime time (a las 21) y bajo la atenta mirada de su asesor estratégico, Santiago Caputo, el jefe de Estado se prepara para ofrecer una alocución que se sabe que tendrá una hora de duración.

El embajador estadounidense Peter Lamelas está en el Congreso para la apertura de sesiones

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, está presente en el Congreso para la apertura de sesiones, donde escuchará el discurso de Javier Milei.

El Gabinete se prepara para ir al Congreso y escuchar el discurso de Javier Milei

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió una imagen en donde se puede ver al equipo completo de Gobierno en la previa del discurso que dará el presidente Milei en el Congreso.

Fuerte operativo de seguridad en el Congreso para la apertura de sesiones que encabezará Milei

En la antesala del acto, el Gobierno definió un amplio dispositivo de seguridad que implica cortes de tránsito y controles en los accesos al Palacio Legislativo. El operativo incluye vallados en distintos puntos del perímetro y desvíos vehiculares en avenidas clave de la zona.

En paralelo, hay restricciones en arterias centrales del área, entre ellas los cruces de Entre Ríos y Alsina, Rivadavia y Callao, Rivadavia y Ayacucho, y Combate de los Pozos e Hipólito Yrigoyen. La presencia policial busca garantizar el orden y la seguridad durante el desarrollo del acto institucional.

Antes de su discurso en el Congreso, Milei publicó un video: "La libertad no se negocia, se defiende"

Manuel Adorni anticipó una “noche histórica” antes del discurso de Javier Milei

En la previa del mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, encendió las redes sociales con una frase contundente: “La noche de hoy será histórica. Fin”. El mensaje, breve y sin mayores precisiones, multiplicó la expectativa sobre posibles anuncios durante la apertura de sesiones ordinarias.

La publicación la reposteó el presidente Javier Milei, en lo que se espera un discurso que el oficialismo mantiene bajo hermetismo y que promete definiciones clave para el rumbo político y económico del año.

