Llaryora busca frenar fugas al massismo con la zanahoria del gabinete

El gobernador electo venía aplazando el viaje con su familia desde hacía un tiempo. Con la corrida de los precios en dólares que experimenta la economía argentina es difícil calcular cuánto ahorró el gobernador electo con el paso de los meses, pero esa no fue la principal razón de las sucesivas postergaciones. De campaña permanente desde hace más de un año, el sanfrancisqueño volverá de su descanso para meterse de lleno en el armado de su gabinete y, por supuesto, para seguir con la actividad proselitista. Esta vez, acompañando e intentando apuntalar la candidatura presidencial de Juan Schiaretti .

En el equipo de Llaryora repiten que la mayoría de los nombres no están definidos y que, aunque ya hay algunos en danza, la balanza se terminará de definir teniendo en cuenta el proyecto y “lo mejor para la provincia”. Sin embargo, es imposible pensar que la política no meterá la cola. Así como en el reparto habrá lugares para los socios que se sumaron al armado electoral amplio con el que el intendente capitalino ganó la elección provincial, no resulta alocado imaginar que algunos espacios estén destinados a contener a los “compañeros” que dejan la puerta abierta cada vez que llegan las invitaciones massistas.