Memorial del papa Francisco: la Iglesia arma una foto política con Javier Milei ausente

A un año de la muerte del papa Francisco , la Iglesia convocó a una misa en Luján que busca mostrar volumen político y una foto transversal sin Javier Milei , ausente por su gira en Israel. El homenaje pondrá en primer plano el legado social del pontífice y reabrirá la pregunta por una posible pausa en la grieta.

El acto central se realizará el próximo martes en la basílica de Luján y será presidido por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina ( CEA ), el arzobispo Marcelo Colombo (Mendoza), junto a obispos de todo el país. La coincidencia con la Asamblea Plenaria del organismo eclesiástico reforzará el carácter institucional de una ceremonia que buscará ir más allá del plano litúrgico.

La clave del memorial de Jorge Bergoglio no estará sólo en la misa, sino en la foto. Según fuentes eclesiásticas y políticas consultadas por Letra P , la invitación alcanzó a todo el gabinete nacional, gobernadores, legisladores, intendentes, sindicalistas y referentes sociales. La apuesta es mostrar una escena amplia en medio de la fragmentación política.

Entre las presencias confirmadas figuran la vicepresidenta Victoria Villarruel , el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el mandatario riojano Ricardo Quintela , además de otros jefes provinciales. También dirán presente el subsecretario de Culto, Agustín Caulo , diplomáticos y referentes de la CGT y de movimientos sociales.

La ausencia de Milei operará como dato político inevitable . No sólo por tratarse del Presidente, sino porque su faltazo (con aviso) dejará en manos de segundas líneas la representación oficial en una escena que la Iglesia diseñó como transversal y federal.

En ese marco, la misa funcionará como una postal de equilibrio inestable. Dirigentes enfrentados en la arena política compartirán espacio bajo una liturgia que, en clave bergogliana, insistirá en la cultura del encuentro y en la necesidad de recomponer vínculos en una sociedad atravesada por la crisis.

El legado social en el centro del escenario

El homenaje no buscará quedar atrapado en la nostalgia. La intención del Episcopado es actualizar el legado de Francisco en clave presente, con énfasis en su mirada sobre la desigualdad, la pobreza y la exclusión.

Esa dimensión ya empezó a emerger en las actividades previas. En el barrio de Flores, una caravana impulsada por sacerdotes de villas y barrios populares recorrió los lugares emblemáticos de la vida de Bergoglio y dejó un mensaje con fuerte contenido social.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vaticannews_es/status/2043065708729290795&partner=&hide_thread=false Buenos Aires honra el legado de Francisco, a un año de su muerte - Vatican News https://t.co/D1sHvisro4 — Vatican News (@vaticannews_es) April 11, 2026

Durante esa jornada, el obispo auxiliar porteño Pedro Cannavó sostuvo que “Francisco puso en el centro a la periferia, a los olvidados, los descartados”. La frase condensó una línea pastoral que actualmente dialoga con el impacto del ajuste sobre los sectores más vulnerables.

En paralelo, los curas villeros difundieron un documento en el que advirtieron sobre el avance del narcotráfico, la fragmentación comunitaria y la necesidad de políticas públicas integrales. Allí plantearon que el Estado debe sostener educación, trabajo y vivienda como pilares básicos de inclusión.

Iglesia, política y disputa por la herencia

La misa del 21 de abril se inscribe en una agenda más amplia de homenajes que también funcionarán como espacios de debate sobre el legado del pontífice. La Universidad Católica Argentina (UCA) organizará el acto “Francisco para siempre”, con la participación del arzobispo porteño Jorge García Cuerva, el rector Miguel Ángel Schiavone y el sacerdote Fabián Báez.

papa guzmán fmi kristalina Martín Guzmán, el elegido del papa Francisco para el estudio sobre la deuda.

El encuentro sumará exposiciones de Martín Guzmán y Jorge Triaca, exministros de Economía y Trabajo en las gestiones de Alberto Fernández y Mauricio Macri, en un cruce poco habitual que reflejará la amplitud de interpretaciones sobre la figura de Francisco. La inauguración del Instituto Papa Francisco marcará, además, un intento de institucionalizar su pensamiento.

Otra postal política se dará en la Casa de La Rioja en Buenos Aires, donde Quintela compartirá mesa con la diputada Victoria Tolosa Paz, el exsecretario de Culto Guillermo Oliveri, el referente de Scholas Occurrentes Enrique Palmeyro y el cura villero Toto de Vedia, entre otros. El eje será analizar el impacto global del pontificado a un año de su muerte.

Guillermo Oliveri con el Papa El secretario de Culto, Guillermo Oliveri, en uno de sus tantísimos encuentros con el papa

En simultáneo, la organización internacional Scholas Occurrentes, que encabeza José María del Corral, desplegará actividades en Roma, con seminarios, proyecciones y un concierto homenaje. La iniciativa buscará proyectar el legado educativo y cultural impulsado por el papa argentino.

De la liturgia a la plaza, una Iglesia en clave amplia

El cronograma incluyó también expresiones menos tradicionales. En Plaza de Mayo, el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el Padre DJ, encabezó este sábado un encuentro masivo con música electrónica y referencias al mensaje de Francisco.

“Todos es todos,”, afirmó el clérigo, en una síntesis que remite a una Iglesia más abierta e inclusiva. La propuesta apunta a interpelar a nuevas generaciones y a trasladar el mensaje bergogliano a otros lenguajes.

Embed - CURA DJ (Padre Guilherme) en PLAZA DE MAYO , Ciudad de BUENOS AIRES

La iniciativa, impulsada junto a organizaciones civiles y con acompañamiento institucional, buscó convertir el espacio público en un ámbito de memoria y encuentro. La elección de la plaza no fue neutra.

En ese cruce entre liturgia, territorio y cultura, la conmemoración del primer aniversario de la muerte de Bergoglio expone algo más que un homenaje: pone en escena una disputa abierta por su legado y, al mismo tiempo, una necesidad compartida: reconstruir puentes en una dirigencia que, incluso convocada por la Iglesia, sigue atravesada por la grieta.