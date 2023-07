La interna a cielo abierto entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich tendrá uno de sus principales correlatos locales en La Plata, no sólo por ser el centro político y administrativo de la provincia de Buenos Aires , sino, también, por haberse convertido en el principal bastión electoral del PRO en la provincia de Buenos Aires, una región donde en 2021 hubo 601.077 personas habilitadas para votar y el partido amarillo se quedó con el 46% de los votos . En este distrito, que tiene la particularidad de ser, al mismo tiempo, la Octava sección, el jefe de Gobierno porteño apostará al potente aparato político que maneja el intendente Julio Garro , quien va en busca de su tercer mandato y aportar al triunfo nacional del líder del sector autodenominado "moderado", mientras que la exministra de Seguridad lo hará con Juan Pablo Allan , el senador bonaerense que apuesta a ser arrastrado por la líder de La Fuerza del Cambio.

La campaña del intendente está centrada en las obras públicas y los proyectos que llevó adelante en sus casi ocho años de gestión, después de haber derrotado y prácticamente jubilado al peronista Pablo Bruera , líder de la familia política caída en desgracia, investigada por la Justicia. En su primer spot proselitista, recordó que el sistema de emergencias local funciona con 18 móviles y 9 bases operativas en los distintos barrios del distrito y recordó que, en el gobierno de su antecesor, la ciudad contaba con una sola ambulancia. También hizo mención a las iniciativas para prevenir inundaciones, un tema sumamente sensible para los y las platenses después de la catástrofe de 2013 en la que murió casi un centenar de personas y cientos de miles sufrieron las consencuencias.

Conocedores de la política platense destacan la imposibilidad de Allan para mantener lo que supo edificar en otros tiempos, cuando tenía bancas y dirigentes barriales que le respondían; un poder para nada despreciable que podría resumirse en "un 40% del gabinete", pero que se fue disolviendo con su enfrentamiento con el jefe comunal. En su armado, no obstante, destacan la apertura de una decena de locales partidarios y el despligue de mesas de difusión de Bullrich 2023. En el campamento del senador reconocen, no obstante, que quien tracciona votos es su jefa política, quien promete "arrasar" en la interna contra Larreta por al menos diez puntos de diferencia. "El arrastre para nosotros es fundamental y más porque en las PASO no hay tendencia de corte", dicen con optimismo en el team halcón. De ahí que la principal estrategia del senador para disputarle el poder a Garro sea la tracción de la boleta nacional, algo bastante parecido a lo que intenta Ramón Lanús en San Isidro al competir contra Macarena Posse.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjpabloallan%2Fstatus%2F1677485061367537665&partner=&hide_thread=false ¡INAUGURAMOS EN CITY BELL!



Con alegría, abrimos un nuevo espacio de La Fuerza del Cambio para seguir trabajando codo a codo con los vecinos. Estamos orgullosos de este gran equipo y no vamos a parar hasta llegar a todos los rincones de nuestra ciudad junto a @PatoBullrich pic.twitter.com/H54UJy72qI — Juan Pablo Allan (@jpabloallan) July 8, 2023

Garro logró quebrar el armado bullrichsista y sumar a su proyecto local a Daniel Lipovetzky, legislador que responde de manera directa a Daniel Angelici, y a Mauro Palumo, un funcionario local que fue de los primeros en armarle actos a Bullrich en sus primeras recorridas.

En síntesis, la interna en todos los frentes entre Garro y Allan es una realidad y estará marcada durante toda la campaña por perfiles y por programas electorales muy distintos. El primero, parado sobre sus propios votos, que fueron los que más volumen político le dieron a Santilli en 2021 -sacó 187.828 votos sobre un total de 408.362, lo que representa el 46%-; el otro, sentado en uno de los vagones que están siendo arrastrados por Bullrich. Se espera que algunas de estas diferencias quede nexpuestas este mismo miércoles, cuando Bullrich y Néstor Grindetti recorran la ciudad con Allan, y Santilli haga lo propio con Garro; todo, a pocos metros de distancia, dentro de las fronteras de la Octava sección, por la que este año se ponen en juego tres bancas para el Senado.