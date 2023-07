Patricia Bullrich desbordó este lunes por la tarde el centro de Quilmes, histórico bastión del justicialismo. Con una breve jornada que tuvo muy poco de organización y despliegue de aparato partidario, en una recorrida por la peatonal mostró gran poder de convocatoria. Estuvo escoltada por Luis Petri , Néstor Grindetti y Cristian Ritondo , y acompañada también por el precandidato a la intendencia. No faltaron los duros discursos contra el gobierno, ni las alusiones a su principal competidor interno, Horacio Rodríguez Larreta . Hubo, también, momentos de tensión cuando un grupo de vecinos se acercó para hacer un escrache munido de pancartas y la militancia bullrichista salió en defensa de la líder del team halcón. La grieta callejera en estado puro.

Estaba planificado que el inicio del recorrido de la jefa de los halcones comenzara en Rivadavia y Moreno, pero quienes mapearon el circuito no tuvieron en cuenta que en esta intersección de la peatonal se lleva adelante desde hace algunas semanas un plan de obras de puesta en valor y renovación integral del centro quilmeño. Por eso la bajada se trasladó a la esquina de San Martín, a escasos metros de la estación de trenes: llegó escoltada por su compañero de fórmula, el mendocino Petri; el precandidato a la gobernación, Grindetti; y el primer aspirante a la Cámara de Diputados, Ritondo. También se sumó el referente local, el periodista deportivo Walter Queijeiro .

#Quilmes Bullrich sobre la inflación: "Hace que todos los días los argentinos estemos más pobres"



"Vamos contra las burocracias, vamos por la gente", concluyó @PatoBullrich, precandidata presidencial



July 3, 2023

Una joven sacó un cartel con la leyenda "Bullrich = Represión" y una señora que la triplicaba en edad no dudó en arrebatarle el papel y hacerlo un bollo. Una grieta en su máximo esplendor, que tuvo también algo de mayor tensión cuando un hombre de contextura robusta, que no pertenecía a la seguridad de Bullrich, pero que integraba su militancia, la sacó a empujones hasta que intervinieron efectivos de la patrulla urbana del municipio. No pasó a mayores, aunque en ningún momento la precandidata presidencial se percató de lo sucedido, tan así que a los insultos y agravios que le siguieron los paró con una sonrisa seguido de un gesto de ignorancia.