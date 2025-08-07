El candidato es Javier Milei: la estrategia de la Casa Rosada para enfrentar a Axel Kicillof

Manuel Adorni es Javier Milei, la fórmula de la campaña porteña que la Casa Rosada replicará con el nombre que designe para la disputa bonaerense.

La Casa Rosada puso en marcha su estrategia electoral para enfrentar a Axel Kicillof en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Al igual que en la Ciudad de Buenos Aires, La Libertad Avanza asociará la figura de Javier Milei a los candidatos de las ocho secciones electorales para enfrentar al peronismo.

La idea del Gobierno es nacionalizar la campaña y polarizar a gran escala los modelos políticos y económicos. De hecho, este miércoles el jefe de Estado se fotografió con las ocho cabezas de listas de LLA en La Matanza, bastión del peronismo bonaerense.

“Kirchnerismo Nunca Más”, es el slogan utilizado por la ingeniería libertaria para inaugurar la batalla cultural en la contienda contra Fuerza Patria . La elección no es azarosa, la tipografía del Nunca Más impresa en la bandear que nuclea a los cabeza de listas junto al mandatario es la misma que inmortalizó al libro que recopila los datos arrojados en el informe final de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas durante la dictadura militar comprendida entre 1976 y 1983.

Con el asesor presidencial, Santiago Caputo , en el diseño de la estrategia, la fuerza violeta aspira a nacionalizar el debate y polarizar con el peronismo en su bastión fundacional. Para eso, Milei protagonizó el retrato de presentación junto a sus ocho representantes, escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

Forman parte de la foto los candidatos Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava), en el territorio que lidera el intendente Fernando Espinoza .

Todos las figuras, incluso los dirigentes amarillos, portan un buzo violeta que tiene las siglas de La Libertad Avanza y el logo del espacio. En el campamento del PRO aclaran que se trata del nombre del frente que los nuclea.

La pelea en la Tercera sección

Esta región que agrupa a 19 distritos del sur del conurbano, más La Matanza en el oeste, elegirá 18 bancas en la cámara baja de la Legislatura. En el último antecedente electoral, cuando Milei arrasó en buena parte del país, en la Tercera continuó imponiéndose la boleta justicialista.

Unión por la Patria, que llevó como cabeza de lista al dirigente de La Cámpora Emmanuel González Santalla, sacó el 51,5% de los votos, frente a La Libertad Avanza que debió conformarse con el 22,7%, llevando como primer candidato a Pareja, actual presidente del espacio.

En tercer lugar quedó Juntos por el Cambio, con el 21,1% de los sufragios. La cabeza de lista en aquella oportunidad fue Jorge Schiavone, una vieja espada de Grindetti en sus años de jefe comunal de Lanús.

La Casa Rosada espera quedarse en los comicios de septiembre con algo de los votos que alguna vez tuvo el partido amarillo. Con ese objetivo, el karinismo decidió dar inicio a la campaña en esa sección electoral. Para encabezar la lista, eligió a Maximiliano Bondarenko, concejal de Florencio Varela y excomisario de la Policía Bonaerense.

Como contó Letra P, el candidato a diputado provincial de Milei tiene un escaso nivel de conocimiento en la opinión pública. Según una encuesta de CB, solo un 8,8% de las personas encuestadas tiene una imagen positiva de Bondarenko, mientras que un 12,2% tiene una imagen negativa. Eso deja entrever que cerca del 80% de la población encuestada no lo conoce o no tiene una opinión formada sobre él.