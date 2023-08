Milei advirtió que "todas las boletas donde sea clara la intención del votante son válidas". "No importan si están rotas o no. No se dejen engañar. A Cuidar los votos!. VIVA LA LIBERTAD CARAJO!", cerró su tuit. Su entorno está preocupado por lo que podría ser una estrategia, coordinada o no, para invalidarle miles de votos a lo largo del país.