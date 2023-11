El ballotage Massa – Milei abrió una grieta en el evangelismo

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Faciera_arg%2Fstatus%2F1723010003097833639&partner=&hide_thread=false Ante la proximidad de un nuevo acto eleccionario nos parece oportuno y necesario ratificar la posición de ACIERA como entidad que representa a un sector significativo de la iglesia evangélica en el país.https://t.co/7K5i7xO4sK pic.twitter.com/YMmFjctNTd — ACIERA (@aciera_arg) November 10, 2023

Cruces en las redes sociales

La primera en reaccionar ante el pronunciamiento de FAIE fue la diputada de Juntos por el Cambio Dina Rezinovsky, de fe evangélica y vinculada a Aciera. “Las organizaciones de iglesias evangélicas serias JAMÁS van a decir a quien votar y a quien no. No corresponde. FAIE se representa sólo a sí misma y no es representativa de una mayoría. Vergüenza que usen la fe para decir desde una moralidad dudosa quien no puede ser presidente”, escribió en su cuenta de X.

El pastor Gabriel Ñanco cruzó a la legisladora también por la red social. “En la tradición luterana tenemos la idea de que hay situaciones en las que el testimonio del evangelio que Dios nos exige sería distorsionado y dañado si permaneciéramos en silencio. Por eso no permanecemos en silencio ante Milei. Se llama Status Confessionis”, le recordó a Rezinovsky; quien en sus posteos recientes bendice la alianza Macri-Milei, elogia el desempeño de Victoria Villarruel en el debate vicepresidencial con Agustín Rossi y da a entender, sin confirmarlo abiertamente, que es Team Javier.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fexiliodegabriel%2Fstatus%2F1723645997333524612&partner=&hide_thread=false Hola Dina. En la tradición luterana tenemos la idea de que hay situaciones en las que el testimonio del evangelio que Dios nos exige sería distorsionado y dañado si permaneciéramos en silencio. Por eso no permanecemos en silencio ante Milei. Se llama Status Confessionis. — Gabriel Ñanco (@exiliodegabriel) November 12, 2023

Estrategia para captar el voto evangélico

En el sprint final hacia el ballotage, tanto el Gobierno como el mandatario bonaerense Axel Kicillof han procurado una serie de gestos para captar el voto de la feligresía evangélica que, según se evalúa en búnker de campaña de Massa, fue claramente para Milei en las PASO y en las elecciones generales.

Sin ir muy lejos, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, anunció este sábado la creación de la primera Universidad Evangélica de Argentina y el Cono Sur; que, en principio, dictará las carreras de Licenciatura en Teología, en Diseño y Gestión de Contenidos Audiovisuales y en Gestión de Tecnología. “Como lo impulsa nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, queremos un país que nos integre y que a partir de las diferencias podamos construir lo común”, dijo el funcionario en un acto en la sede de la iglesia Catedral de la Fe, que encabeza el pastor Osvaldo Carnival, integrante del Consejo Directivo de Aciera.

A principios de noviembre, Kicillof mantuvo un encuentro con quienes integran la Federación de Consejos Pastorales Evangélicos de la Provincia de Buenos Aires (Fecopeba), enfocado en la búsqueda de los votos bonaerenses que garanticen el triunfo de Massa en la segunda vuelta electoral. Fue en Berisso, donde entregó reconocimientos a pastores y pastoras por su labor y trayectoria social y donde ante el ballotage, proclamó: "Pocas veces están en juego valores tan profundos de la sociedad”.