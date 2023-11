El ballotage de los feminismos: entre resistir o ir por más

Este miércoles, además, Massa se reunió con inquilinas e inquilinos en un PH en el barrio porteño de Barracas, en donde participaron activamente las madres solas con hijos e hijas. Ahí, el candidato de Unión por la Patria les informó el nuevo proyecto que se implementará a partir de diciembre, que consiste en otorgarles un seguro de caución gratuito a quienes no puedan conseguir una garantía propietaria. Es una medida especialmente dirigida a jóvenes menores de 30 años, matrimonios jóvenes, estudiantes y madres con hijos y se tramitará a través del Banco Nación. Sobre el Ministerio de Mujeres, se sabe que, de ganar Massa, estará ocupado por una referente de los feminismos, pero nadie da nombres hasta no tener el resultado del ballotage .

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) construyó un Índice de Candidaturas Sensibles al Género (ICG) que permite visibilizar de manera sintética el grado de compromiso de las fuerzas políticas con la agenda de género. El puntaje máximo posible es de 10 puntos y el mínimo de -10. El candidato de La Libertad Avanza obtuvo un -2,31 , mientras que el de UP llegó a 3,62 . “A 40 años de democracia en nuestro país, no permitamos que nuestros derechos retrocedan La agenda de género es la agenda de la democracia, porque sin mujeres no hay democracia”, advirtió la organización feminista.

No quedan dudas sobre lo que ocurrirá en caso de que Milei sea el próximo presidente: habrá un retroceso en términos generales en la agenda de derechos humanos, y en particular, en la agenda de las mujeres y la diversidad.

Voceras de Massa

Además de las figuras que forman parte de UP, como Juliana Di Tullio o Paula Penacca, el domingo tras el debate tres mujeres se convirtieron en voceras de la candidatura del ministro de Economía, en una campaña que venía sumamente masculinizada. Las diputadas Natalia de la Sota, Mónica Fein y Graciela Camaño fueron las principales entrevistadas por la prensa acreditada en la Facultad de Derecho, en representación del team Massa. Las tres vienen de espacios políticos bien distintos y, las tres, como contó Letra P, serán esenciales a la hora de lograr cuórum en la Cámara baja si el líder del Frente Renovador es elegido presidente.

La cordobesa De la Sota saludó el triunfo de Massa en las generales y desde entonces apoya la candidatura en los medios y en las redes, aunque ya había hecho guiños al candidato de UP aun antes de las PASO. Se reconoce a sí misma como feminista y, de cara al ballotage, se sumó a la campaña acompañando al ministro de Economía en un acto en Misiones.

Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza no me representan. Quiero un Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad. https://t.co/xHa0uPpTVr — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) October 29, 2023

Fein, primera presidenta mujer del Partido Socialista, diputada y ex intendenta de Rosario, anunció hace dos semanas que su fuerza política acompañará a Massa en el ballotage. En sus propias redes sociales, Fein se define como feminista y su agenda está claramente alineada con los derechos de las mujeres.

Lo de Camaño es un regreso, quizá triunfal, a las huestes del Frente Renovador. La diputada no se considera feminista, aunque fue una de las más fuertes impulsoras de la Ley de Paridad. En agosto de 2022, cuando se puso en duda la capacidad de Cecilia Moreau para estar al frente de la Cámara de Diputados en reemplazo de Massa, Camaño hizo un discurso que quedó en el recuerdo: “Se va a sentar por primera vez en la historia de este Congreso, después de 158 años de hombres, una mujer", dijo. "No tenemos la suerte de que se entienda la necesidad de que las mujeres ocupen cargos relevantes, para darle en serio la paridad en la participación que la mujer se merece", agregó entonces la diputada opositora. “Cecilia, vas a estar en los libros de historia”, cerró. Hoy, defiende a Massa con uñas y dientes.

El candidato de UP, además, viene recibiendo apoyo de distintos colectivos de mujeres y diversidad, a lo que se suman campañas que, aunque no llaman directamente a votarlo, piden no elegir a Milei. En esa línea circuló una carta firmada por más de mil mujeres de distintos ámbitos (arte, ciencia, literatura, periodismo, deporte) que llama a defender lo conquistado en materia de igualdad de derechos y oportunidades y cierra con la frase: "Nosotras no lo votamos y pedimos lo mismo: no votes a Milei".

Más de 1000 mujeres firmamos esta carta donde explicamos por qué no votamos a Milei, es esperamos que vos tampoco lo votes. pic.twitter.com/6qtsbDa1Ya — Claudia Piñeiro (@claudiapineiro) November 11, 2023

Sin sorpresas pero en alerta, los feminismos esperan el resultado del domingo. La incertidumbre se divide entre dos alternativas: si habrá lugar para demandar más derechos o si serán años de resistencia a la violencia y el disciplinamiento.