-¿Cómo ve al peronismo?

-El peronismo se ha logrado reordenar y reorganizar detrás de la figura de Massa, construyendo una unidad que se vio con claridad en la presentación del proyecto de la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias, pudiendo volver a reunir la representación de los trabajadores y las trabajadoras que es la esencia de nuestro movimiento. También es un peronismo que no deja de estar perseguido porque tenemos proscripta a Cristina Fernández de Kirchner, la principal líder de nuestro movimiento. Esa persecución mediática y judicial es una deuda de la democracia.

-¿Qué lugar tienen los discursos de odio?

-El intento de eliminación del otro que pregonan los principales referentes de la oposición llena de odio y de violencia a la sociedad. Queremos recuperar una democracia donde se pueda disentir y no lleve al intento de exterminio del otro. Esos discursos pueden generar cosas terribles, como el intento de magnicidio de la vicepresidenta. Van cercenando la libertad de opinión, de pensar y de expresar. Quienes en nombre de la libertad intentan eliminar al otro están yendo en contra de la libertad.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPaulaPenacca%2Fstatus%2F1706140582194684376&partner=&hide_thread=false Somos la Alternativa para Gobernar la Ciudad después de 16 años de abandono y desidia.



Soldati pic.twitter.com/WKJ27YkOwY — Paula Penacca (@PaulaPenacca) September 25, 2023

-¿Cómo evalúa el comportamiento del bloque libertario en el Congreso?

-Los libertarios son muy pocos, pero dejan bastante que desear en relación a su asistencia y a su permanencia en las sesiones. Tienen poquísima participación en las comisiones y pocos proyectos presentados. Poco diálogo y poco consenso. Podemos tener ideas bien distintas, pero hay una responsabilidad que tiene que estar por encima de las diferencias individuales. Hemos tenido un Congreso muy adverso. En la mayoría de los casos primó la politiquería y la mirada electoralista.

-¿También en Juntos por el Cambio?

-Juntos por el Cambio dijo estar de acuerdo con la modificación del impuesto a las Ganancias y a la siguiente semana no dio cuórum. Pedimos responsabilidad y que se sienten a debatir sin obturar el funcionamiento del Congreso. En cuanto a la ley de Alquileres, no estamos de acuerdo con lo que surgió del debate. En el Frente de Todos pensamos que hay que tener una ley nacional que garantice los derechos de los inquilinos y las inquilinas. Vivir dignamente es un derecho y el Estado tiene que mediar. Sabíamos que no teníamos mayoría, pero debatimos y llegó la aprobación al Senado. Esperamos que pueda tratar las modificaciones para mantener los tres años de contrato, un índice para estipular los aumentos y una actualización por lo menos semestral. Es beneficioso para los inquilinos y las inquilinas, que en Argentina son nueve millones de personas.

-¿Se tratará este año el régimen de ampliación de licencias?

-Sería muy importante. En materia laboral tenemos varios desafíos. La ampliación del régimen de licencias tuvo un debate interesante en la Cámara, donde también hemos encontrado el rechazo de Juntos por el Cambio. Queremos apelar a las diputadas que integran esa bancada que conocen la problemática de la desigualdad de género y cómo impacta en la vida laboral de las mujeres. Una vez que tengamos algunos consensos, esperamos rápidamente tratarlo en el recinto. Vamos a tratar varios proyectos sobre la reducción de jornada laboral y queremos encontrar alguna normativa que regule el trabajo en economías de plataforma. El mercado laboral va tomando diferentes formas y es importante garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

-Ud. es una de las pocas candidatas en encabezar una lista en octubre. ¿Cómo analiza el lugar de las mujeres y disidencias en la política?

-Todavía hay deudas. Hubo un gran avance gracias a la capacidad de organización de las mujeres y disidencias que hemos logrado construir un colectivo común para dar estas batallas, pero también gracias a la voluntad política de un gobierno. En el mundo laboral tenemos otro gran desafío con las tareas del cuidado, con que tengan misma remuneración frente a la misma tarea, con que podamos romper el techo de cristal y asumir lugares de toma de decisión y de conducción. También hemos logrado que el derecho al aborto sea ley en una votación transversal. Falta mucho, pero no es lo mismo si el proyecto político que gobierna tiene la decisión de acompañar esas luchas que si los discursos son misóginos o violentos, como los de algunos de los candidatos a presidente. Es central la organización y la pelea de las mujeres, pero necesitamos un gobierno que acompañe.