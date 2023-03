El aviso halcón: "El pago de la deuda en pesos dependerá de la herencia del Gobierno"

"Tenemos voluntad. Ahora, la capacidad de pago depende de lo que deje este Gobierno en términos fiscales y de deuda. La pregunta que uno debe hacerse es qué sacrificio les vamos a pedir a los argentinos para poder estar a la altura de todos los compromisos. Esto es lo que venimos diciendo y les hemos dicho a los bancos, que son víctimas del Gobierno, no victimarios", dijo Laspina. "Habría que pedirle a esta gestión entre todos -empresarios, oposición y sistema financiero- que empiece a hacer las correcciones que la Argentina necesita para salir de esta locura. No hemos dicho nada respecto de lo que haremos si nos toca ser gobierno, que dependerá mucho de las condiciones iniciales", agregó.

"La administración de la deuda son los manotazos de ahogado que va haciendo el Gobierno para evitar el estrés financiero de un país quebrado. Ese estrés tuvo su epicentro en junio del año pasado, cuando el BCRA estuvo obligado a comprarse casi dos puntos del producto de títulos públicos para que no colapsara el precio de los bonos. Desde ese momento, está con respirador artificial", dijo Laspina. "La situación fiscal es dramática y eso está generando la tensión con la deuda. Nuestra preocupación son las bombas que deja el Gobierno, que se traducen en un endeudamiento creciente y cada vez más oneroso", afirmó.

En ese marco, además, anticipó que Economía deberá recurrir a un nuevo canje antes del 10 de diciembre próximo. "Es la única herramienta de administración de pasivos que tiene. Son canjes muy onerosos en términos financieros para el Estado, con una tasa de interés de diez puntos, que es estratosférica y no existe en ninguna parte del mundo", añadió. "Yo no le voy a dar instrucciones de qué debería hacer. Lo que le pido al Gobierno es que corrija lo fiscal. Aún en un año electoral, es lo que debería hacer un gobierno responsable y eso es precisamente lo que no están haciendo", concluyó.