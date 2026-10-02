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MARCOS PEYRANO

El alfil de Milei para jugar en Santa Fe quiere que la provincia sea "la Dubái de Sudamérica"

El apoderado de LLA en la bota pide una transformación económica basada en la expansión logística. Beneficios tributarios y llegada de capitales.

Por Letra P | Periodismo Político
El apoderado de La Libertad Avanza en Santa Fe propone un acuerdo comercial ambicioso para los puertos de la región.&nbsp;

El apoderado de La Libertad Avanza en Santa Fe propone un acuerdo comercial ambicioso para los puertos de la región. 

El dirigente de La Libertad Avanza (LLA) Marcos Peyrano propuso aprovechar el entendimiento comercial y de inversiones entre Argentina y Estados Unidos para transformar el perfil económico de Santa Fe: "Debería ser la Dubái de Sudamérica", dijo. Apunta a potenciar los puertos del Gran Rosario, reducir la carga impositiva y atraer capitales para posicionar a la región como un centro estratégico internacional.

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Salida para las exportaciones mineras

Para Peyrano, Santa Fe no exprime su potencial "por las deficiencias de las gestiones anteriores, por los malos gobiernos que tuvimos y por falta de visión".

Su propuesta se apoya en las ventajas geográficas de Santa Fe, su conexión con la hidrovía Paraná-Paraguay y la infraestructura portuaria de la región. Para el dirigente libertario, esos recursos representaban una oportunidad para captar inversiones de gran escala y ampliar la participación provincial en las cadenas globales de comercialización.

"El Puerto de Rosario y los privados del Gran Rosario deben ser un hub logístico estratégico para la salida de exportaciones mineras argentinas hacia la hidrovía Paraná-Paraguay, compitiendo directamente con los puertos del Pacífico chileno”, propuso.

Uno de los principales ejes de su propuesta consiste en convertir al complejo portuario del Gran Rosario en una plataforma de distribución para los recursos minerales y energéticos producidos en distintas regiones del país. La iniciativa contempla conexiones logísticas con las provincias mineras y Vaca Muerta con el objetivo de ampliar las alternativas de exportación hacia los mercados internacionales.

Puertos de Santa Fe, la apuesta por un polo logístico internacional

Para Peyrano, el desarrollo portuario representaba una de las principales oportunidades para modificar la estructura productiva de la provincia. En ese sentido, destacó el potencial del Puerto de Rosario y de las terminales privadas de la región para ampliar sus operaciones y fortalecer su participación en el circuito exportador argentino.

La estrategia planteada busca integrar las actividades minera, energética y agroindustrial mediante una red de transporte que permita reducir costos y mejorar la competitividad. El objetivo es que el Gran Rosario dejeara de funcionar exclusivamente como una vía de salida de la producción regional y asuma un papel como centro logístico para mercancías de otros puntos del país.

El dirigente también puso el foco en la presión tributaria y los costos operativos como factores determinantes para la radicación de nuevas empresas. Su propuesta incluye una reducción impositiva y mejores condiciones para la actividad portuaria, con Dubái como referencia de un modelo de desarrollo comercial basado en incentivos para el movimiento de bienes y la instalación de actividades económicas.

"En Dubái hay cero impuestos para todo lo que entra y sale del puerto. Insisto, el problema en Santa Fe fueron los gobiernos que tuvimos hasta la fecha. Necesitamos fomentar la inversión privada y potenciar esta provincia extraordinaria”, insistió.

El acuerdo con Estados Unidos y la búsqueda de inversiones privadas

El entendimiento entre la administración de Javier Milei y el gobierno estadounidense constituyó, desde la perspectiva de Peyrano, una oportunidad para impulsar este proyecto. El acuerdo contempla medidas orientadas a reducir obstáculos al intercambio comercial, facilitar las operaciones de bienes y servicios y actualizar los procedimientos aduaneros, además de promover mejoras tecnológicas y de infraestructura.

"Este entendimiento reafirma la decisión del gobierno nacional de integrar a la Argentina al mundo, dejar atrás décadas de aislamiento y avanzar hacia una economía abierta, competitiva y previsible, que premie la inversión, el trabajo y la innovación”, opinó Peyrano.

En ese escenario, el dirigente libertario consideró que Santa Fe podía captar parte de las inversiones asociadas a una mayor integración de la economía argentina con los mercados internacionales. Para ello, planteó la necesidad de generar condiciones favorables para la participación del sector privado y el desarrollo de nuevas capacidades productivas, logísticas y comerciales.

La iniciativa también contempló una mayor articulación entre los sectores económicos y las jurisdicciones vinculadas con las cadenas de exportación. La conexión de los puertos santafesinos con los yacimientos energéticos de Vaca Muerta y los emprendimientos mineros de distintas provincias es uno de los ejes de su propuesta para diversificar las operaciones portuarias.

El proyecto de Peyrano apunta a aprovechar la ubicación estratégica de Santa Fe para ampliar su participación en el comercio exterior y consolidar un polo logístico de alcance regional.

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