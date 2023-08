Este martes, los diputados de JxC que integran la comisión de Legislación General no participaron del debate y firmaron un dictamen de rechazo. Carla Carrizo, de Evolución Radical, protestó porque el proyecto no se debatió en asesores; y Pablo Tonelli, del PRO, sostuvo que la ley que se busca no tiene sentido. "Solo la Constitución Nacional puede establecer lo de la mayoría agravada. Es inocuo establecer mayorías agravadas y es una ley que no tiene sentido porque la ley posterior deroga a la ley anterior. El proyecto es antidemocrático”, señaló el diputado. En efecto, en caso de decidirse a vender las acciones de Aerolíneas Argentinas un gobierno podría implementarla mediante una ley aprobada por mayoría simple, que deroga la anterior.