El candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei , empezó a sufrir en el conurbano los efectos colaterales de su acuerdo con su excontrincante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich . Este miércoles renunció a su cargo Osvaldo Marasco , quien era coordinador del espacio en Ituzaingó, por considerar "una traición" la alianza con la exministra de Seguridad. Su partida disparó versiones sobre una fuga de legisladores electos de LLA en la provincia de Buenos Aires, molestos por no querer compartir bancada con el otro frente opositor.

En diálogo con Letra P, Marasco confirmó que ya no es libertario. "No nos avisó nadie que nos íbamos a aliar a Bullrich. Fue una traición", se molestó y recordó que en 2015, cuando fue candidato a intendente de Cambiemos, abandonó ese frente con una denuncia pena a los organizadores de la campaña por supuestos aportantes truchos. "Yo no puedo seguir en un espacio que se asocia con corruptos", sentenció.