El @sergiomassa que se enredó en un careo con @JMilei en el ex-Twitter (ahora X) no será el mismo Sergio Massa que relanzará su campaña este sábado en Tucumán: el candidato presidencial oficialista evitará agredir a Javier Milei, su contrincante libertario, que salió mejor parado de las PASO. No es una cuestión de personalismos, sino que el objetivo del ministro de Economía es no criticar al electorado del diputado, una pecera de desencantados en la que Unión por la Patria -a pesar de todo- aspira a tirar carnada. O, de mínima, que lo discursivo no alimente la oleada del enojo que canalizó La Libertad Avanza.

En el búnker de UP tomaron cuatro ideas de Milei como guía de la confrontación, pero de manera civilizada. "No hay que agredir a sus votantes y hasta hay que valorar sus propuestas", lanzan en el massismo, con cierta ironía, ya que el verbo utilizado remite a su acepción en el diccionario de determinar el valor de algo y no a un reconocimiento. "Son interesantes", las definen, más para ponerlas sobre la mesa que para elogiarlas. La hipótesis sobre la que se basa esta estrategia es que parte de las 7.352.244 personas que votaron al economista en las primarias no escucharon sus propuestas: presuponen un sufragio más emocional que cerebral. Por eso la (inédita) idea de hacer campaña promocionando las ideas del contrincante.

"Hay que traerlas al presente como si fuese hoy el responsable de llevarlas adelante", grafican. Y, por supuesto, toman un cuarteto de las propuestas libertarias que más división generan. La primaria es la libertad de portación, bajo la hipérbole de "armar a los jóvenes". Para sembrar la duda, el oficialismo lanza algunas preguntas: "¿las madres van a estar tranquilas sabiendo que sus hijos salen armados? ¿Funciona esto en el mundo?". En UP no les gusta el término de "campaña del miedo".

“Yo no lo instalé al tema en la (plataforma) campaña”, se desentendió Milei hace poco. Es cierto, como también que el año pasado, a días de una masacre en los Estados Unidos por un tirador que irrumpió en la escuela Primaria Robb en Texas, se había mostrado a favor de copiar el modelo norteamericano de libre portación.

La segunda propuesta es otro de los planteos de Milei que más polvareda levantó, que su propia tropa ha minimizado como un "ejercicio teórico" del liberalismo al extremo: la venta de órganos. “Es un mercado más”, opinó el año pasado el diputado, antes de recibir un repudio del Incucai. “Podrías pensarlo como un mercado. ¿Por qué todo lo tiene que regular el Estado? Hay estudios hechos en Estados Unidos que dicen que si dejás esos mercados libres funcionarían mucho mejor y tendrías menos problemas", fue su argumento.

"¿A los 18 años vas a poder vender una cornea?", se interrogan en UP, para sembrar la incertidumbre: "¿Como accedería la clase media baja a un trasplante?". https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSergioMassa%2Fstatus%2F1698086294960677026&partner=&hide_thread=false Horror es que quieras permitir la venta de órganos.



La vida de la gente no tiene precio.

https://t.co/h4PwVw73Xw https://t.co/gOXKETi6XT pic.twitter.com/cKmcvwctkp — Sergio Massa (@SergioMassa) September 2, 2023 La postura promercado de Milei tiene un asterisco de promoción no válida, la de no hacer negocios con Brasil y China porque, dijo textual, no está dispuesto a "pactar con comunistas". Ambos países explican la mayor parte de la balanza comercial argentina. El massismo busca interpelar a los sectores que se verían afectados. "¿Qué va a pasar con los trabajadores de las automotrices de Córdoba y General Pacheco o los productores de aceitunas de Catamarca que venden su producción a Brasil?", se preguntan en el equipo de campaña de Massa. El último punto es otro cierre, el de jardines maternales, para criticar la propuesta mileísta de administrar el sistema educativo con vouchers. "¿Qué va a pasar con las mujeres que dejan a sus chicos en los jardines maternales mientras trabajan si no va a haber presupuesto para eso?". Como contracara, el decálogo de la campaña massista que viene será apuntalar el perfil del ministro-candidato con atributos. "Es sensato, agarró una papa caliente, se plantó con el FMI y logra acuerdos", son algunos, incluidos los refritados de la estrategia hacia las PASO. "Massa propone un gobierno de unidad nacional, el camino es el consenso, ir hacia adelante", siembran en el búnker. Por eso, ahora comenzará la etapa de presentación de equipos y planes, como el de seguridad, que ya spoileó un poco el diputado Ramiro Gutiérrez.

