En las próximas horas, el candidato presidencial por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa , hará un anuncio sobre la política de seguridad que pretenderá llevar adelante durante su eventual gobierno. A la espera de su palabra, el legislador del Frente Renovador Ramiro Gutiérrez adelantó parte de esas medidas y afirmó que pretenden crear "la Agencia Nacional de Fuerzas Combinadas", para coordinar "a las fuerzas nacionales, fuerzas provinciales y el escalón preventivo local" para "borrar las organizaciones criminales y recuperar la tranquilidad". Otra vez, la vuelta de Sergio Massa 2015.

El referente del espacio que conduce el ministro de Economía, anunció: “Vamos a proponer una ley seca de balas ilegales. El arma es el problema, no la solución. No está en nuestra cabeza entregar armas al vecino para defenderse ante un hecho de inseguridad ni convocar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad porque no funciona”.