El legislador por la Tercera sección electoral insistió además en que está "completamente descartado" que integrantes, seguidores o militantes de Milei estén detrás de los desmanes en distritos de la provincia de Buenos Aires . "Si Cerruti sabe que hay alguien cometiendo esos delitos, tiene que denunciarlo en la Justicia y no a través de Twitter para tener likes. Por eso, la denunciamos por incumplimiento de deberes de funcionaria pública. Si ante la Justicia se retracta sobre lo que dijo en las redes, iremos por el fuero civil por calumnias e injurias. Lo que dijo es grave", amplió.

Junto a @fraoneto llevaremos a mediación a Gabriela Cerruti por los dichos contra nuestro espacio político @LLibertadAvanza Mentir no es gratis. No lo permitiremos!

"Cerruti sale a hacernos responsables de los saqueos que ellos mismos no pueden resolver. Su presidente está totalmente escondido, no da la cara; el ministro que quiere ser presidente está en Estados Unidos y los ministros de Seguridad no salieron a hablar sobre el tema en todo el día de ayer. ¿Cuál fue la salida más fácil? Echarle la culpa al resto", concluyó.