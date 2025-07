Diputadas de Unión por la Patria y La Libertad Avanza se pelearon a empujones y se suspendió la sesión

La sesión de la cámara de Diputados de este miércoles terminó abruptamente, cuando legisladoras de Unión por la Patria (UP) y de La Libertad Avanza (LLA) discutieron cara a cara e intercambiaron empujones, luego de que no fuera posible un acuerdo para destrabar la investigación del caso $Libra.

La discusión impidió que siguiera la sesión y se debatieran otros temas, como las retenciones a las exportaciones, que iba unir en el rechazo a UP y LLA: ambos se oponen a bajar las alícuotas y así lo dejaron claro en las reuniones de comisión. En el peronismo niegan estas versiones: "Están locos: ¿ Cristina Fernández de Kirchner está presa y vamos a negociar con Javier Milei ?", respondían, ante acusaciones que se viralizaron en redes sociales.

La pelea la protagonizaron Paula Penacca y Roxana Monzón (UP), quienes se enfrentaron a Juliana Santillán (LLA). Monzón le tiró un manotazo y la marplatense se acercó a pelear: intentó pechear a Penacca, al grito de "defensor de chorras".

La porteña siguió con la discusión cara a cara hasta que la separaron. A Santillán la sacó su compañera Nadia Márquez , atenazada de los hombros. En ese momento UP dejó sus bancas vacías y la sesión se quedó sin cuórum.

También se sumaron otros diputados como el sindicalista Mario Manrique (UP) quien se acercó a y amagó a empujar a Espert. La pelea duró unos diez minutos e intervino más gente de UP. Espert fue defendido por sus pares Nicolás Mayoraz, Gabriel Bornoroni y Lisandro Almirón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FerIglesias/status/1940503317257637993&partner=&hide_thread=false Inaceptable, la agresión en pleno recinto de la Cámara a los diputados de @LLibertadAvanza. Los del bloque de la unidad nacional cruzaron todo el recinto para venir a patotear al diputado @jlespert y la diputada @SantilanJuli223. Vergonzoso. pic.twitter.com/tsMhMea4z9 — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) July 2, 2025

El enojo de Unión por la Patria

Martín Menem no levantó la sesión al instante de ver la mayoría de las bancas vacías, como en otras ocasiones, y esperó que lo pidiera el propio oficialismo.

Esa situación, despertó especulaciones entre el resto de los bloques opositores. Es que tanto UP como LLA no querían tratar los proyectos sobre retenciones a las exportaciones, que tampoco quería aprobar LLA. Su inclusión había sido reclamada por los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora.

La sesión tuvo cuórum sobrado por el aporte de casi todos los gobernadores de todas las fuerzas, que luego ayudaron a emplazar a las comisiones para tratar la emergencia pediátrica y el refuerzo al presupuesto universitario.

También se estableció un cronograma de tratamiento para reformas en la ley de salud mental. Luego llegó el conflicto: Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) propuso emplazar a comisiones para tratar su proyecto para crear otra comisión investigadora del caso Libra y exigió a Menem que el cuerpo interprete el reglamento.

Ocurre que el tema ya está en tratamiento en una comisión investigadora que no tiene autoridades y tuvo sólo dos reuniones. Silvana Giudici, del PRO, fue la encargada de anunciar que no se votaría la moción y desató el escándalo. La diputada aludía a qué la votación significaba un cambio de reglamento, porque la cuestión no era parte del temario. "Terminen lo que está en labor parlamentaria y después vemos", señaló.

La pelea final

Sabrina Selva, de UP, fue la primera en salir al cruce y pedir que se trate cuánto antes un emplazamiento por Libra y citó artículos del reglamento para considerar emplazamientos. Pidió habilitar, por el artículo 228 del reglamento, para que el pleno resuelva la interpretación del funcionamiento.

Cecilia Moreau tomó la palabra para romper el clima. "Ustedes quieren interpretar un reglamento y no lo pueden hacer porque se metieron la Constitución en el culo. Se metieron la constitución en el culo cuando proscribieron y encarcelaron a la dirigente política más importante de la Argentina", señaló la diputada.

El jefe de UP, Germán Martínez; y su par Carolina Gaillard pidieron tratar los decretos que UP tratar la derogación de decretos de Milei referidos a organismos culturales y la marina mercante, sin chances de ser tenidos en cuenta. Formaban parte de una sesión especial pedida por su bloque a las 14.30 que, se sabía, nunca iba a empezar.

Después de otra ronda de discursos, la sesión se descontroló, con gritos y acusaciones. La discusión subió cuando Juan López (CC) volvió a pedir votar la moción de Ferraro. Menem se mantuvo firme, para no permitir la votación. "Quédense hasta el final y emplacen", planteó.

Fue en ese momento cuando UP planificó su salida, con un caos previo, con un grupo de diputadas yendo hacia La Libertad Avanza y otro abandonando sus bancas. "Está claro que querían que la sesión se terminara ahí", repetían en el resto de la oposición.

Además de los proyectos sobre retenciones, no llegaron a tratarse dos iniciativas que tenían dictámenes: el juicio por jurados -que tiene consenso unánime- y los límites a los DNU, que tenía varios dictámenes. Todo quedó para otro momento.