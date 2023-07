-¿Hacemos una foto en el escritorio? -Mejor no, ya no es mío.

-Hay algo que es absolutamente pragmático: a Santilli lo votaron 4,3 millones de personas. Santilli es la única herramienta para ganar la provincia, donde no hay balotaje. Eso es excluyente.

-En 2021 había un radicalismo unificado detrás de Santilli, hoy muchos están del otro lado.

-Todos estamos comprometidos con estar juntos al otro día de las PASO. Pero el candidato es Santilli...

-Por esos votos que dice...

-Hace 18 meses, (a Santilli) lo votaron más de 4 millones de personas. Y otra cuestión: los candidatos que van en la boleta de Larreta están porque él tomó la decisión de dárselas a todos los que la quisieran. Del lado de Bullrich estuvo la dificultad... es una estrategia, no la juzgo, pero empezaron a discriminar si daban boleta o no.

-¿Hay un pacto de no agresión en la interna?

-No fue necesario ningún acuerdo.

-¿Si pierde va a militar con la misma fuerza a Bullrich y Grindetti?

-Claro, es la única convicción. El que no haga eso está afuera del escenario. El que tenga problemas de egoísmo, plumas o marquesina está liquidado. Igual, usted me llevá a un escenario no real.

-¿Por qué?

-Porque la única herramienta que hay para ganarle a Kicillof es Diego Santilli. Lo dicen las mediciones, los duelos, las encuestas...

-¿Quiere decir que si Grindetti gana la interna, no tiene chances contra Kicillof?

-Es tu interpretación. Yo voy por la positiva.

-Si llegan a la gobernación, ¿Santilli va a tener un gabinete equilibrado o va a ser como el de Vidal, libre de radicalismo?

-Sí (equilibrado). Eso viene de Horacio y Morales hacia abajo. A diferencia de 2015, será un gobierno de coalición.

-¿Qué van a hacer?

-Ampliar el acuerdo al 70% de la representación e ir a las tres reformas: nuevo empleo, tributaria y de previsión. No es “se va a hacer todo de una sola vez”. Se va a hacer todo como se tenga que hacer para lograr los objetivos.

-No aplicaría una política de shock…

-En política, el shock no existe... es la propaganda de Susana Giménez.

-¿Qué ministerios debería tener el radicalismo para garantizar ese equilibrio en el gabinete?

-Hay que desalojar a La Cámpora de la nación, la provincia y municipios. No hay que hacer esfuerzos unilaterales, como pasó en 2015.

En 2021, Posse enfrentó al diputado Maximiliano Abad -precandidato a senador en el espacio de Bullrich- en las elecciones internas de la UCR bonaerense. En aquella contienda, que caminó junto a Martín Losteau, fue derrotado. A pesar de que vuelve a tener enfrente a Abad, el jefe comunal evitó entrar en polémicas.

-¿Qué lo distancia de Abad?

-No corresponde la pregunta en este momento.

-De los 24 municipios del conurbano, sólo hay uno gobernado por el radicalismo, el suyo. ¿Cuál es la fórmula?

-La gestión y que somos gente de la política, estamos abiertos y vamos a seguir ampliando. Vamos a luchar para que haya otros distritos radicales.

-¿Por qué el PRO sí pudo ganar varios municipios del conurbano?

-No va la pregunta.

-¿No va?

-No estoy concentrado en cuál es el problema (por el que el radicalismo no gobierna otros municipios), tengo alguna idea, pero estoy enfocado en la elección.

-¿Cómo define la gestión de Kicillof?

-Es un gobierno distante de la gente. La provinica de Buenos Aires está abandonada.

La dinastía

El intendente gobierna San Isidro ininterrumpidamente desde 1999, cuando reemplazó a su padre, Melchor, que condujo el municipio desde el regreso de la democracia, en 1983. Antes, en 1958, el mayor de los Posse había llegado a la intendencia por primera vez hasta los golpes militares. Tras 40 años del apellido Posse al frente del gobierno local, quien se alista en boxes para reemplazar al precandidato a vicegobernador es Macarena Posse, hija de Gustavo y nieta de Melchor.

-¿Por qué Macarena en San Isidro?

-Fue la impulsora del aperturismo que hizo que en este municipio renaciera la economía y la industria en la pandemia. Veníamos analizando la posibilidad de que yo no fuera candidato a intendente y realizamos varios estudios, muchos focus group y mediciones. Cuando avisé que acompañaba a Diego me contestaron que la candidata iba a ser Macarena.

-Con su apoyo, claro…

-El equipo sabe que tiene mi apoyo, pero Macarena tiene su propia estructura. Vamos renovando los equipos, esa es la clave, innovar. Nunca fuimos conservadores.

-Siempre innovaron, pero con el apellido Posse como marca.

-Acá, la escuela es el método y la responsabilidad, siempre innovar.

-¿Qué piensa de la ley que imposibilita las reelecciones indefinidas de los intendentes?

-Es así, ya está.

-¿Está de acuerdo?

-Eso ya no se discute más, ahora discutimos las autonomías. Los buenos intendentes merecen poder sostener ese modelo con autonomía.

-¿Los municipios tienen que tener el manejo de la policía?

-No, pero ¿por qué las escuelas funcionan bien en los municipales y no en la provincia? Por un tema de conducción... ¿Quién manda, Baradel o el gobernador?. Quién conduce, ese es el desafío.

-¿Cómo ve a Massa, de quien en algún momento estuvo muy cerca?

-No soy quién para juzgarlo, pero lo que necesita el país no es eso.

-¿Qué necesita?

-Si un país se empobrece, los hijos de una pareja que luchó para mandarlos a una escuela parroquial tienen que volver a la escuela pública. El que dejó de pagar la prepaga, cayó en la salud pública…

-Dijo “cayó” en la salud pública…

-Sí, caer en la salud pública provincial. Como el (hospital) Sor María Ludovica, de La Plata: por más esfuerzo que hagan los médicos, se terminan yendo. El problema es la conducción.