LA LEY DEL EX

¿Diana Mondino asume la vocería blue y desbocada del cordobesismo para la batalla con Javier Milei?

La excanciller rompió el silencio con artillería pesada sobre el Presidente. Los planes de Martín Llaryora para ficharla que anticipó Letra P.

Letra P | Juan Rezzano
Por Juan Rezzano
Diana Mondino y Martín Llaryora.

Diana Mondino y Martín Llaryora.

Notas Relacionadas
en el cordobesismo suena la dupla schiaretti-mondino para la guerra larvada con lla en octubre
FERNET CON ROSCA

En el cordobesismo suena la dupla Schiaretti-Mondino para la guerra larvada con LLA en octubre

Por  Yanina Passero

"Hay dos posibilidades con $LIBRA: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto", consideró la exfuncionaria en diálogo con el periodista Mehdi Hasan para el medio Al Jazeera. Consultada acerca de los dichos del exasesor presidencial Carlos Rodríguez sobre el presunto "desequilibrio mental" del jefe de Estado, Mondino aseguró: "Tengo que decir que Carlos siempre tiene razón".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1953546162683711799?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1953546162683711799%7Ctwgr%5E7b79b0e626d109cd87d428a062cd771582f9abc6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.letrap.com.ar%2Fpolitica%2Fdiana-mondino-javier-milei-y-el-escandalo-libra-no-es-muy-inteligente-o-es-una-especie-corrupto-n5417787&partner=&hide_thread=false

En octubre de 2024, a Mondino la sacaron de la Cancillería por la puerta de atrás después que votara en contra de Estados Unidos, uno de los dos nortes de Milei en el mundo (el otro es Israel), en una asamblea de la ONU. Fue la gota que derramó un vaso que estaba a tope.

Marcelo Falak, que ya había escrito una saga de tres notas tituladas La Casa no está en orden, en referencia al Palacio San Martín, describió así a la funcionaria al momento de ser despedida por el Presidente: "Poco calificada para su tarea, emergente de una política exterior fallida de sus bases, excluida de la agenda en varias excursiones internacionales recientes de Javier Milei, desautorizada por el despido de hombres clave de su entorno e intervenida a tres bandas en un ministerio que fue elegido como punta de lanza de la 'batalla cultural' de la ultraderecha gobernante".

Diana Mondino contra Javier Milei: ¿venganza fría o plan fríamente calculada?

La descarga de veneno de Mondino sobre la figura del Presidente en el umbral de las urnas bonaerenses y nacionales puede ser el plato frío de una venganza largamente eserada, pero la información que venía publicando Letra P permite sospechar que, más que rencor macerado, lo que podría haber detrás de la irrupción de la economista es un plan urdido en la capital cordobesa.

"En influyentes despachos del Panal no ocultan las preferencias dominantes, mientras alientan la versión que circula desde que el gobernador de Córdoba reivindicó el trabajo conjunto con la excanciller de Javier Milei", escribió Passero.

karina milei diana mondino.jpg
Karina Milei, interventora de la Cancillería en tiempos de Diana Mondino.

Karina Milei, interventora de la Cancillería en tiempos de Diana Mondino.

"El primer renglón (de la lista cordobesista para la Cámara de Diputados) seguirá apartado para Juan Schiaretti, el exgobernador que en pocas movidas cerró acuerdos provinciales con los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y el diputado bonaerense Facundo Manes (...). Schiaretti-Mondino es, de mínima, una fórmula de impacto", agregó la corresponsal de este portal.

¿La corrección política del peronismo mediterráneo necesita una lengua filosa, entrenada en las filas de la batalla cultural libertaria, por si la pelea electoral con las huestes del Presidente se pone picante?

Diana Mondino, con los dedos en las llagas de Javier Milei

Como sea, la excanciller echó sal sobre dos heridas sangrantes del Gobierno:

  • La condición emocional del Presidente y su carácter volcánico e inestable, proclive a erupciones de furia en las que no mide el peso de su investidura.
  • La corrupción, el flagelo que el relato mileísta adjudica a la casta política que vino a erradicar y que aflora en una saga de escándalos que dinamitan la narrativa oficial y abren mútliples frentes de riesgo judicial para el jefe de Estado y su círculo más cercano.
Temas
Notas Relacionadas
Martín Llaryora expuso ante el Círculo Rojo reunido en la Bolsa de Comercio de Córdoba
Elecciones 2025

Llaryora resucitó a Mondino y le mete presión a la boleta de Milei en Córdoba

En la Bolsa, el gobernador le agradeció por su rol en la Cancillería y la subió al ring electoral. Un regreso que agita el tablero. El plan loteo en marcha.
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia y facilitador de leyes a medida de sospechos de abuso y trata.
PARA QUÉ TE TRAJE

Milei en su trampa: antiperonismo, corrupción y tiros por la culata

Mercados alterados y una seguidilla de hechos bochornosos en la que se anota el facilitador Mariano Cúneo Libarona minan el relato de la revolución libertaria.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Tucumán: el peronismo alejó el fantasma de la interna y competirá unido con el sello de Osvaldo Jaldo
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Tucumán: el peronismo alejó el fantasma de la interna y competirá unido con el sello de Jaldo

Por  Fernando Stanich
Mariano Recalde, senador, integrante de La Cámpora y presidente del PJ porteño.
ELECCIONES I 26 DE OCTUBRE

Sin Grabois, el peronismo porteño presentó la alianza Fuerza Patria en la Ciudad

Por  Francisco Basualdo
Pablo Carro, diputado de Córdoba por Unión por la Patria, y CFK.
Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: Fuerza Patria presentó su alianza sin el Frente Renovador de Massa

Por  Yanina Babiachuk
Rolando Figueroa quiere quedars con todo en Neuquén.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Neuquén: Figueroa y La Libertad Avanza van por el botín del peronismo en un escenario atomizado

Por  Francisco Amusategui