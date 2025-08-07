¿Diana Mondino asume la vocería blue y desbocada del cordobesismo para la batalla con Javier Milei?

Diana Mondino y Martín Llaryora.

"Diana Mondino empieza a sonar entre los nombres que baraja Martín Llaryora para su lista en las elecciones para la Cámara de Diputados", escribió Yanina Passero en su Fernet con Rosca del 13 de julio. Este jueves, 25 días despues, la excanciller rompió el silencio con artillería pesada que descargó sobre Javier Milei. Las causalidades existen.

"Hay dos posibilidades con $LIBRA: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto", consideró la exfuncionaria en diálogo con el periodista Mehdi Hasan para el medio Al Jazeera. Consultada acerca de los dichos del exasesor presidencial Carlos Rodríguez sobre el presunto "desequilibrio mental" del jefe de Estado, Mondino aseguró: "Tengo que decir que Carlos siempre tiene razón".

Marcelo Falak, que ya había escrito una saga de tres notas tituladas La Casa no está en orden, en referencia al Palacio San Martín, describió así a la funcionaria al momento de ser despedida por el Presidente: "Poco calificada para su tarea, emergente de una política exterior fallida de sus bases, excluida de la agenda en varias excursiones internacionales recientes de Javier Milei, desautorizada por el despido de hombres clave de su entorno e intervenida a tres bandas en un ministerio que fue elegido como punta de lanza de la 'batalla cultural' de la ultraderecha gobernante".

Diana Mondino contra Javier Milei: ¿venganza fría o plan fríamente calculada? La descarga de veneno de Mondino sobre la figura del Presidente en el umbral de las urnas bonaerenses y nacionales puede ser el plato frío de una venganza largamente eserada, pero la información que venía publicando Letra P permite sospechar que, más que rencor macerado, lo que podría haber detrás de la irrupción de la economista es un plan urdido en la capital cordobesa.

"En influyentes despachos del Panal no ocultan las preferencias dominantes, mientras alientan la versión que circula desde que el gobernador de Córdoba reivindicó el trabajo conjunto con la excanciller de Javier Milei", escribió Passero. karina milei diana mondino.jpg Karina Milei, interventora de la Cancillería en tiempos de Diana Mondino. "El primer renglón (de la lista cordobesista para la Cámara de Diputados) seguirá apartado para Juan Schiaretti, el exgobernador que en pocas movidas cerró acuerdos provinciales con los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y el diputado bonaerense Facundo Manes (...). Schiaretti-Mondino es, de mínima, una fórmula de impacto", agregó la corresponsal de este portal. ¿La corrección política del peronismo mediterráneo necesita una lengua filosa, entrenada en las filas de la batalla cultural libertaria, por si la pelea electoral con las huestes del Presidente se pone picante? Diana Mondino, con los dedos en las llagas de Javier Milei Como sea, la excanciller echó sal sobre dos heridas sangrantes del Gobierno: La condición emocional del Presidente y su carácter volcánico e inestable, proclive a erupciones de furia en las que no mide el peso de su investidura.

La corrupción, el flagelo que el relato mileísta adjudica a la casta política que vino a erradicar y que aflora en una saga de escándalos que dinamitan la narrativa oficial y abren mútliples frentes de riesgo judicial para el jefe de Estado y su círculo más cercano.

