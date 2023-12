Derechos Humanos: asumió Baños y tensiona con Pietragalla por la continuidad de sus equipos

Todos afuera

“Nosotros quisimos tener un espacio para explicar todo lo que hicimos y por qué lo hicimos”, apuntaron en la gestión saliente. Según pudo reconstruir Letra P, Baños aseguró la “continuidad” de las líneas de trabajo y se mostró “sorprendido por la predisposición y por la formación de los cuadros técnicos” que ocuparon cargos hasta el domingo pasado. De hecho, les propuso continuar.

Por el momento, eso no sucederá. Por pedido de Pietragalla Corti, quienes integraron las primeras líneas de su gestión presentaron su renuncia. La decisión estuvo fundada en “no ser parte de un gobierno negacionista que seguramente implicará retrocesos sustanciales en la política de derechos humanos, que va a destruir la economía váyase a saber por cuántas generaciones”, según pudo saber este medio.

Captura.PNG

En muchos casos, esos cuadros técnicos coincidieron en la lectura, al interpretar que “ampliar la noción de derechos humanos” significa la intención del nuevo funcionario de “instalar la visión de los dos demonios”. El contexto no ayuda. Nadie olvida que el negacionismo y la reivindicación del accionar represivo de la última dictadura fueron y son la plataforma sobre la que se sostiene la vicepresidenta, quien forjó su carrera política en un ataque sistemático a los organismos de derechos humanos y a las políticas de memoria, verdad y justicia. Tampoco que el presidente Javier Milei definió en campaña al terrorismo de Estado como un “exceso”. El nuevo protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al que organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales advirtieron como violatorio de la libertad de expresión y el derecho a la protesta, suma otro elemento a un clima espeso.

En otros casos, en tanto, en Derechos Humanos hay quienes se inclinan más por asumir la posibilidad de darle continuidad a las políticas públicas que venían sosteniendo. Con las renuncias, las principales áreas de la secretaría vinculadas a las políticas de memoria, verdad y justicia, como las direcciones de Asuntos Jurídicos –que coordina las querellas del Ejecutivo en juicios de lesa humanidad de todo el país–, de Sitios y Espacios de Memoria o el Archivo Nacional de la Memoria, quedaron acéfalas hasta que la nueva gestión designe responsables a cargo.

“No hay plata”

Baños desembarcó en la secretaría con el sello de la gestión presidencial: “No hay plata”. Aunque el nuevo funcionario se encontró con una planta menos nutrida de lo que esperaba, confirmó que habrá “achique” y que estará centrado en los ingresos de 2023 que, de todos modos, tampoco fueron numerosos. “Le dejamos en claro que no hay ñoquis y explicamos uno por uno para qué fueron esos ingresos. Le aseguramos que no hay gente que haya sido contratada para nada que no sea una necesidad de llevar adelante tareas vinculadas a la gestión. No sobra ningún trabajador, al contrario faltan”, remarcaron fuentes del área.