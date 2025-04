Decidido a ser candidato, Gustavo Valdés activa el engranaje electoral de la UCR en Corrientes

Con la decisión de la fecha de los comicios atesorada como un as en su manga, Gustavo Valdés pone en funcionamiento el engranaje electoral de UCR de Corrientes para avanzar en el proceso electoral que determinará a su sucesor, pero en la que también se pondrán en juego la mitad de la Legislatura, intendencias y concejalías.

La definición de autoridades de la Convención no resulta menor, sobre todo en lo que respecta a los representantes de la Junta Electoral partidaria. Sucede que, según lo establece la Carta Orgánica , las internas será el mecanismo a través del cual se definirán los nombres que terminarán formando parte de las boletas del oficialismo.

Henry Fick UCR Corrientes.png Hnery Fick, titular de la Convención de la UCR en Corrientes.

Más allá de la diversidad de cargos que se elegirán en la provincia, toda la atención está puesta en la sucesión de Valdés, que tendrá que dejar la gobernación luego de ocho años de gestión. Aunque eso no significa que dejará el poder. Tal como sucedió con su antecesor y ahora rival, Ricardo Colombi, el gobernador no tiene pensado retirarse de la política provincial y ya confirmó que será candidato, aunque juega al misterio y no dice a qué.