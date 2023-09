El equipo de Unión por la Patria (UP) busca huecos de ensayo en una agenda imposible. Entre anuncios de medidas económicas, viajes, actos de campaña y recorridas en modo candidato, el ministro de Economía, Sergio Massa , estudia para el debate que se celebrará este domingo en Santiago del Estero, donde buscará mostrar cómo sería un gobierno bajo su presidencia y confrontar con las ideas de Javier Milei, sin personalizar la discusión.

Massa dedicó los últimos días a leer el material que produjeron los equipos técnicos de UP en función de los ejes temáticos del primer debate: economía, educación y derechos humanos y convivencia democrática. En las próximas horas llevará la teoría a la práctica, ya que entre el jueves y el sábado tendrá ensayos con la escenificación de posibles situaciones que podrían darse durante el cara a cara con sus rivales.

Pero la formación y las propuestas no son los únicos factores que inciden en el balance final del debate. En la mesa massista piensan que un error no forzado puede tener aún mayor impacto que la propuesta de ideas de fondo. Una palabra fuera de lugar, o una sonrisa socarrona, pueden costar demasiado caro. Tanto como la falta de reacción frente a una agresión o un cuestionamiento directo. Por eso, el trabajo de preparación del debate también estará puesto en la inteligencia emocional, las formas y el manejo de los potenciales cruces con el resto de los candidatos, en particular con Milei y Patricia Bullrich. El que se enoja, pierde.