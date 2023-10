Debate presidencial: la agenda de las mujeres, a (solo) dos voces

Sólo Sergio Massa y Myriam Bregman hicieron mención a las mujeres y sus derechos durante el primer debate presidencial . De hecho, la agenda de género, tema acordado en el debate 2019, este año no figuró entre los ejes elegidos . La omisión provocó que la sociedad civil impulsara el eje “Derechos Humanos y Convivencia Democrática”, que quedó primero entre las opciones que podía votar la ciudadanía, con casi el 60% de las adhesiones. Muchos de esos votos provinieron del movimiento feminista, que apuntaba a que los derechos de las mujeres entraran en la discusión sobre derechos humanos. Sin embargo, los temas vinculados con la desigualdad entre géneros estuvieron prácticamente ausentes durante la pulseada del quinteto de aspirantes.

El candidato de UP marcó una excepción interpelando más de una vez a las madres . Sin mencionar el concepto “tareas de cuidado”, en el bloque sobre educación Massa dijo que envió al Congreso un proyecto de ley que establece una suba de 6 a 8 puntos del PBI la inversión mínima en el área para "la construcción de 731 centros de desarrollo infantil y jardines de infantes; plan de alfabetización de primer a tercer grado; las materias de matemática, robótica, programación e inteligencia artificial como obligatorias en cuarto y quinto año, y la duplicación de escuelas técnicas".

No es la primera vez –ni será la última- que Massa les habla directamente a las mujeres con hijos e hijas. Como contó Letra P, representan a un sector del electorado menos pasible de votar a Javier Milei y más “traccionable” hacia el lado de Unión por la Patria. Entre las visitas que recibió el candidato en el búnker oficialista de Bartolomé Mitre al 300 estuvo la investigadora española radicada en Brasil Esther Solano, arribada a la Argentina con el know how de haber observado durante cuatro años a quienes votaron a Jair Bolsonaro.