Queda para el final Ramiro Marra y no por su potencial de votos, hoy capaz de rivalizar con el de Unión por la Patria (UP) para llegar a un ballotage, sino porque el suyo es un caso particular. El trader youtuber –condenado a pagar una multa millonaria por haber hecho recomendaciones financieras sin las debidas credenciales– fue un despliegue multicolor del autoritarismo, la violencia verbal y la improvisación de La Libertad Avanza (LLA), imagen que hasta parece haber buscado. Si así fue, a su manera él también ganó.