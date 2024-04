Daniel Scioli 2025: abrazo a la motosierra y distancia de las urnas

"No quiere ser candidato a nada en 2025. No va a estar en ningún armado, no habla de política y no le interesa lo que digan de él en el peronismo", juran los que se mueven cerca del exgobernador bonaerense en esta nueva etapa de su vida política. Una etapa por ahora solitaria, en la que parece haber incendiado sin reparos los puentes que todavia tenía con sectores del peronismo. A tal punto que muchos de los dirigentes que hasta el año pasado construían para el proyecto "Scioli presidente" hoy ya no están a su lado y no quieren ni siquiera opinar sobre su decisión de acompañar a Milei.