No se trata de ponderar el contenido del discurso de la candidata a vicepresidenta. Como su jefe polítco, como cuando insiste en negar los 30 mil desaparecidos de la dictadura , asusta y revuelve las tripas de la inmensa porción de la población que valora el capital institucional, político y cultural que la sociedad construyó en cuatro décadas de vigencia de un pacto democrático que, con todo y sus problemas, rige la convivencia pacífica en el país. Es un tema de forma. En la noche de este miércoles, Villarruel volvió a mostrarse segura, certera en sus definiciones , medidamente histriónica en su gestualidad.

En los momentos de debate libre, esa seguridad le permitió tapar la voz de Rossi y, levantando el tono pero (casi) sin gritar, cruzar cada concepto expuesto por el peronista, cuya participación quedó, en varias ocasiones, reducida a la queja por no poder hablar. Con todo, el jefe de Gabinete ganó puntos respecto del primer round: como explicará Sebastián Iñurreta , consiguió no enojarse y ya con eso ganó.

Para quienes consideran una virtud la vocación de escuchar y el respeto a la palabra ajena, la actitud de Villarruel resulta repulsiva , pero no es ese el punto: lo que se evalúa en esta nota es la idoneidad de la abogada negacionista para seducir al sector del electorado que suscribe a la prepotencia como instrumento para el ejercicio de la política. En ese sentido, la candidata a vice tributa a la consolidación de esa base electoral y asoma como mejor herramienta que Milei para expandirla .

Villarruel tiene un mérito que podría resultar contradictorio con esa última afirmación: le pone, dentro de lo posible y aunque pueda parecer un despropósito, algo de racionalidad a la ultraderecha mileísta. Discreta y sobria en su estilo personal, evita el lenguaje soez, no empuña motosierras, no suscribe a creencias esotéricas como la reencarnación de los perros, no insulta a los gritos ni llama a prender fuego organismos públicos. Se presenta emocionalmente estable, dueña de una vehemencia y hasta de una aparente ira administradas.