Cumbre en el Llao Llao: Walter Cortés y el Círculo Rojo, una incomodidad anunciada

La presencia del intendente de Bariloche , Walter Cortés , en el panel de apertura de la Convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) fue una de las rarezas que dejó la primera parte de las jornadas en la que la rosca del Círculo Rojo volvió a concentrarse en los pasillos del lujoso Hotel Llao Llao .

El jefe comunal, exsecretario general del poderoso Sindicato de Comercio de ciudad turística de la Patagonia , está en las antípodas del pensamiento financiero . Por su actividad gremial, muchas veces le ha tocado cortar accesos y prender fuego gomas ante el ceño fruncido del empresariado de la región.

Al tomar la palabra, y recibir los aplausos protocolares, Cortés preguntó si había pronunciado bien la sigla IAEF . Un gesto de respeto pero también de distanciamiento.

Luego de romper el hielo, el intendente de Bariloche levantó la mirada y se encontró con un escenario distinto al habitual. El día anterior había inaugurado la sede de una junta vecinal, donde, con su gente, se movió como pez en el agua.

En el ala Bustillo del glamoroso Llao Llao no pudo “ser él” y se ató a un discurso moderado, cargado de institucionalidad. Con voz tranquila, invitó a los empresarios más importantes del país a ver "el otro Bariloche" y definió al turismo como uno de los motores del país.

Mientras leía al pie de la letra, con el cuidado de no exponer el "estilo Cortés", uno de los invitados del Círculo Rojo se distraía mirando las cumbres de la Patagonia que todavía conservan nieve.

El intendente sindicalista, con larga trayectoria en la CGT Zona Andina, también tuvo que escuchar el pedido de colaboración política que su compañera de panel, Patricia Bullrich, hizo gobernadores e intendentes que no comulgan con las fuerzas del cielo. El único que cumplía con esas condiciones en la sala era Cortés, que, rápido de reflejos, aprovechó para tomar un poco de agua.

Ellos y Walter Cortés

La dinámica de la convención propone que los paneles se suceden uno tras otro, por eso cuando Cortés se retiró de la sala, el Círculo Rojo ya estaba en otra cosa. Al cerrar la puerta del lugar en el que había expuesto sus ideas y dejar atrás a los ejecutivos de finanzas más importantes del país, el intendente contó a Letra P que su presencia en el hotel era para "representar a la ciudad”.

Los paneles de la Convención de Ejecutivos de Finanzas, lugar de escucha del Círculo Rojo. Foto: Matías Garay.

Sabiéndose sapo de otro pozo, el intendente deslizó que el establishment empresario se encuentra lejos de las pretensiones y exigencias sindicales que lo acompañaron durante más de los treinta años previos a los que asumiera como jefe comunal. "Ellos tienen una idea formada", dijo, exponiendo casi con resignación su conocimiento del contexto.

Más suelto, y sin la presión de la mirada empresarial, se refirió al pedido de Bullrich para que intendentes acompañen y achiquen el gasto, uno de los mandamientos de la era libertaria. “Los vamos a acompañar en la medida que ellos nos acompañen", dijo Cortés, retomando su temple tradicional.

La llegada del intendente de Bariloche al Llao Llao

En la previa a la apertura de la Convención, el hall del hotel mostró una camaradería única entre los empresarios que, en su mayoría, llegaron en vuelos provenientes de la Ciudad de Buenos Aires, en una clima repleto de sonrisas y algunos abrazos.

En cambio, la bienvenida a Cortés fue más fría. El gremialista llegó solo con su discurso en la mano. Allí fue recibido por los anfitriones, el presidente del Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas, Pablo Miedziak y el presidente del Comité Organizador, Lucas Lainez. Fue en diálogo breve, con más ánimos de coordinación institucional que de ponerse al día.

convencion.garay matias-3 (1) Walter Cortés, escuchando a Patricia Bullrich. Foto: Matías Garay.

En el Hotel, esperaba al intendente uno de los hombres de su extrema confianza, Martín “Mike” Domínguez. El asesor letrado del Ejecutivo municipal, además, es el presidente del Ente Autárquico Municipal Cerro Catedral (EAMCEC), el nexo con los representantes del holding de la familia Trappa, concesionarios de Catedral Alta Patagonia S.A. Rápidos de reflejos, fue el encargado de armonizar las distancias entre el Círculo Rojo y el jefe comunal barilochense.

Más tarde llegó el secretario de Turismo, Sergio Herero, quien se anotó una victoria por realizar la Fiesta Nacional de la Nieve sin sobresaltos, pero que es resistido dentro del sector puro de Cortés y del empresariado turístico local.