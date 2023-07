Cuestión de familia IV: Berni(s) & Propato, a por todo en Zárate

Berni llegó a un acuerdo con el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán , hombre cercano a Máximo Kirchner , que construyó cierta relevancia en la política de ese municipio y apuntalaba la candidatura a intendente del presidente del PJ local y del Concejo Deliberante, Leandro Matilla . Tras la inhabilitación por parte de la Junta electoral de Unión por la Patria (UP) a la lista apoyada por el metalúrgico, los nombres impulsados por Berni y Furlán se fusionaron y buscarán ganarle el municipio a Cáffaro, que gobierna hace 16 años. Para ello, respaldan las precandidaturas de Propato a la intendencia y de la jefa de la ANSES al Concejo.

Sin embargo, no es la primera vez que Berni lo intenta. En 2015 apoyó la lista de Marcelo Torres para destronar al alcalde, pero no pudo: Cáffaro obtuvo 40,70% contra 20,33% de Torres, que llevó el sello del entonces Frente para la Victoria (FpV). En este turno, para acompañar la boleta de Propato, Berni militará su propia candidatura a Senador provincial, encabezando la lista de UP en la Segunda sección, y la de su hermana Alejandra, quien dirige la ANSES de Zárate y figura primera en la nómina de aspirantes al Concejo Deliberante.