Córdoba: Pretto recorta $650 millones en el Concejo de la capital para ayudar al déficit cero de Passerini

El viceintendente de la ciudad de Córdoba , Javier Pretto , oficializó un paquete de medidas de racionalización del gasto en el Concejo Deliberante de Córdoba que, según estimaciones oficiales, permitirá un ahorro de $650 millones en lo que resta del año.

El recorte se concretará mediante la revisión de la estructura jerárquica del cuerpo legislativo. Entre los cambios, se eliminará la actual Secretaría de Coordinación General —que pasará a rango de dirección— y se reducirá la Dirección General de Asuntos Jurídicos, además de dejar sin designaciones a otras tres direcciones del organigrama.

“Nuestra obsesión es la eficiencia”, sostuvo Pretto, quien vinculó la decisión con el objetivo político y fiscal que fijó el intendente Daniel Passerini para 2026: alcanzar el equilibrio en las cuentas municipales tras casi dos décadas de déficit.

El viceintendente aseguró que la poda en la estructura se complementa con recortes ya aplicados por los bloques en la contratación de becarios y monotributistas, así como con la revisión de contratos con proveedores externos, como los servicios de limpieza y seguridad. La meta, adelantó, es llevar el ahorro total a $1.000 millones.

Javier Pretto encabezó una conferencia de prensa en el Concejo Deliberante de Córdoba

En paralelo, Pretto ratificó su intención de consolidar un perfil proinversión desde el Concejo. Recordó que recientemente se aprobó una ordenanza que establece incentivos impositivos para proyectos en industria, turismo, salud e informática, con el objetivo de dinamizar la actividad económica y promover empleo formal.

“El Estado municipal debe generar condiciones favorables para el desarrollo”, planteó el viceintendente, al destacar el peso del clúster tecnológico local como motor de exportación de conocimiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MuniCba/status/2028115258422775916&partner=&hide_thread=false "En 2019 cuando asumimos con el actual gobernador @MartinLlaryora, recibimos un municipio quebrado, con un déficit del 8.4%. En 2026 alcanzaremos el déficit cero en un municipio que presentó déficit en 19 de los últimos 20 años", anunció @PasseriniOk.#ConcejoCBA2026 pic.twitter.com/cF18jJZQgu — Municipalidad de Córdoba (@MuniCba) March 1, 2026

Finalmente, Pretto puso el foco en la participación juvenil como eje de gestión. Señaló que más de 200 jóvenes ya integran el programa “Red Global Juvenil”, impulsado desde el Concejo para formar liderazgos y vincular a estudiantes cordobeses con pares de otras provincias y países.

A esa iniciativa se sumó la posibilidad de realizar pasantías en empresas e industrias, una apuesta que —según el viceintendente— busca acercar a las nuevas generaciones al mundo productivo. “Sueño con un gobierno de jóvenes”, cerró.