Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: Olivero y Vilches arrancaron la campaña del Frente de Izquierda con críticas a Milei y Llaryora

Las candidatas del FITU defienden una agenda popular. Denuncian recortes en áreas clave. Un llamado a fortalecer la representación obrera en el Congreso.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
Laura Vilches y Liliana Olivero, candidatas a diputadas por el Frente de Izquierda Unidad de Córdoba.

El Frente de Izquierda Unidad (FITU), encabezado por Liliana Olivero en Córdoba, presentó su frente para competir en las elecciones de octubre. A favor de los derechos de los trabajadores y en contra de las políticas de La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei, el espacio también se muestra como una alternativa al PJ, la UCR y el PRO.

La histórica dirigente criticó al FMI y a la administración cordobesista del gobernador Martín Llaryora. “Para fortalecer las luchas, derrotar el ajuste y postular una salida obrera y popular, necesitamos más diputadas y diputados del FIT-U”, indicó, con aspiraciones de lograr la novena banca en Diputados.

Liliana Olivero, crítica de Javier Milei y Martín Llaryora

Con una trayectoria política que inició en 1998, la psicopedagoga y exlegisladora provincial apuntó contra “el plan motosierra de Milei y los usureros internacionales”.

El gobernador Llaryora también fue blanco de las críticas cuando habló del “desmantelamiento” en la salud y la “precarización de los trabajadores estatales, rebajando salarios y jubilaciones con la complicidad de la burocracia sindical traidora y dejando correr cierres de industrias”.

La dirigente consideró que el FITU es una solución ante un PJ dividido en tres listas (Provincias Unidas del cordobesismo, Defendamos Córdoba de Natalia de la Sota, y Fuerza Patria del kirchnerismo), la UCR que atraviesa una ruptura entre la facción de Rodrigo de Loredo y Ramón Mestre, y el PRO que quedó afuera de las alianzas, por la disputa entre Mauricio Macri y Oscar Agost Carreño.

Olivero hizo hincapié en que la abstención no implica castigo porque termina beneficiando al oficialismo y que para fortalecer las luchas, derrotar el ajuste y postular una salida obrera y popular, se necesitan más diputadas y diputados del FITU.

Adhesiones de la Izquierda de Córdoba

Desde el MST, Victoria Caldera indicó que, la de octubre, parece una “elección retro, vuelven a sonar los mismos nombres y las mismas propuestas que en los 90”. Criticó a los espacios políticos que “habilitan a Milei la cantidad justa de traidores para que avance o directamente poniéndose la peluca”.

La referente consideró relevante que la Izquierda de Córdoba llegue al Congreso para garantizar coherencia y defensa de los intereses de las mayorías trabajadoras y también de verdadero “enfrentamiento a la casta”.

Laura Vilches
Por su parte, la docente y exlegisladora Laura Vilches, como candidata a diputada por el FITU se refirió a la lucha en las calles “mientras las conducciones sindicales miraban para otro lado y Llaryora le votaba todo”.

“Quienes nos apoyan saben que será una banca que no transa, como lo han demostrado mis compañeros Nicolás del Caño y Myriam Bregman", concluyó.

