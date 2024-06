Córdoba en llamas: Passerini juega solo, LLA tiene sello y el té para tres de Picat, De Loredo y Bornoroni

-Claramente, no. Difiero en el fondo, en la oportunidad y en el comportamiento partidario.

El agrodiputado Luis Picat también hace mérito para engordar las filas de libertarias y acercó a Martín Menem un grupo de intendentes que formaron parte de las filas de Juntos por el Cambio y que gobiernan a más de 150.000 personas que viven en el Gran Córdoba.

De Loredo, Picat y el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni, acordaron un encuentro gastronómico para la semana que viene. Té para tres.

La campaña para la elección legislativa de 2025 empezará apenas la ley ómnibus y el paquete fiscal sorteen el tercer round en la cámara baja. Empieza la rosca entre un tridente que quiere protagonismo.

Sin embargo, un poco de miel no basta.

El rancho aparte que arma Javier Milei en Córdoba

La orden de Karina Milei y Menem para el armador provincial sigue siendo la de la génesis: robustecer La Libertad Avanza en Córdoba con perfiles nuevos y comprometidos con las fuerzas del cielo. ¿Les van a hacer leru-leru al radicalismo condescendiente que quiere defender sus bancas? Te vi que llorabas por él.

El entorno de Bornoroni marca preferencias. De Loredo, sí; Luis Juez, no. Llaryora, todo ok porque "la vio". Sin embargo, esta vez no quieren andamiajes prestados ni injertos electorales que pongan en peligro las necesidades de la nueva etapa. El estacionero le pondrá nafta al auto y saldrá a recorrer el interior.

El partido quedó formalizado con la convocatoria correspondiente a la elección interna que cerró con la presentación de una lista única este viernes.

gabriel bornoroni nafta.jpeg Gabriel Bornoroni, jefe de La Libertad Avanza en Córdoba. Fuente: X

Bornoroni presidirá el espacio, junto a Gonzalo Roca, un conocido empresario de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (FECAC) de la que ambos forman parte. De esta manera, proclamación mediante, no habrá elecciones el 28 de julio.

Lo curioso es que todo el proceso se llevó adelante con curioso sigilo. Bornoroni saldrá a empoderar dirigentes y planea giras de los influencers del esquema de gobierno de Milei para una próxima etapa.

Es un método que le rindió a Mauricio Macri para crecer, pero también al Presidente que subió tres puntos en la consideración popular el mes que pisó la provincia mediterránea. Hasta el gobernador Llaryora tuvo dar todo de sí para lograr el equilibrio de la gobernabilidad, santo refugio del peronismo federal y antikirchnerista. El cordobés cholulo valora la estrategia de cercanía

El método de Daniel Passerini para blindar a las referentes comunitarias

Todos se aproximan a la mesa de Milei, menos Daniel Passerini. El intendente de la capital robustece un perfil opositor por convicción, pero sobre todo por necesidad. La quita de subsidios al transporte obligó a la gestión municipal a hacer malabares. Sin embargo, a su equipo de gobierno le bajó una línea excluyente de trabajo.

“Todo el esfuerzo del municipio debe volcarse a la contención social”, les dijo en una de las últimas reuniones. La Secretaría de Políticas Sociales, a cargo de Raúl La Cava, tomó nota y se fortalece dentro del organigrama de poder.

raul la cava daniel passerini.jpg Daniel Passerini y Raúl La Cava siguen el minuto a minuto del observatorio social de la capital de Córdoba.

Passerini “heredó” al funcionario del esquema de gobierno de Llaryora, pero la dupla recuperó la gimnasia del trabajo conjunto que alguna vez compartió en el Ministerio de la Solidaridad del entonces gobernador José Manuel de la Sota. Ese origen explica, en parte, el presente y los perfiles.

El municipio cuenta con un observatorio social que muestra las demandas y la llegada del Estado de manera pormenorizada. La mancha se va extendiendo a zonas que antes no requerían ayuda, por ejemplo, en barrios asociados a las capas medias.

En ese marco, y en medio de la demonización de los referentes sociales que encaró el gobierno de Milei, el Ejecutivo municipal implementará una herramienta para darle seguridad jurídica a las 2.600 mujeres que están a cargo de comedores o espacios comunitarios.

La ordenanza antiestigma de Daniel Passerini

Enviarán la ordenanza al Concejo Deliberante para establecer sus funciones, responsabilidades y derechos. También para evitar a los pícaros de la asistencia social.

“No son punteros políticos como se cree. Ojalá lo fueran, pero el peronismo hoy hace política desde las oficinas y cada vez menos desde el territorio”, cuestionaba un cordobesista con alto grado de autocrítica.

En la ciudad, en abril de 2021 se relevaron 680 comedores. En diciembre de 2023, la cifra ya ascendía a 2.271. Las referentes deberán presentar una declaración jurada y su inscripción en un registro que les permitirá acceder a todos los programas sociales que ejecuta el municipio.

“Las vamos a cuidar, queremos darles reglas claras de juego porque son aliadas estratégicas, necesarias para la descentralización de la ayuda”, señalan el espíritu de la norma de Passerini que va a contrapelo del relato que impone el esquema libertario.