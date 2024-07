Córdoba: la UCR sufre otra fuga en la Legislatura y expone la grieta entre la capital y el interior

“El sábado intentaron frenar a Graciela y no pasó nada”, le dijo a Letra P un asesor del bloque boinablanca que sospecha una necesidad de mayor protagonismo de la dirigente del interior y cierto hartazgo porque las referencias de la Capital llevan la voz cantante.

Al no conseguir que la legisladora del departamento Juárez Celman revisara su decisión, el próximo martes la “parlamentaria rebelde” será convocada a una reunión con autoridades partidarias para convencerla de que dimita en su posición.

Mientras tanto, el peronismo , buen conocedor de las internas radicales , acaricia la tranquilidad del cuórum . Bisotto logró este miércoles la oficialización de su bloque unipersonal. En el recinto nadie duda que la prenda de cambio sería su compromiso ante cualquier intentona opositora de no sesionar .

La nueva grieta de la UCR: capital vs interior

En tiempos en que el radicalismo cordobés mira el poder provincial desde lejos, traspiés voluntarios e involuntarios parecen complicar los liderazgos ordenadores.

En ese sentido, desde el día uno, la UCR está atrapada en un mar de internas y un proceso complejizado por su inminente renovación de autoridades. Tras notables ideas y vueltas, la fuerza centenaria tendrá el 29 de julio la presentación de alianzas y el 2 de agosto la oficialización de listas. Lo que no se movió fue la fecha del 8 de septiembre para la virtual interna boinablanca.

Ahora, como si fuera poco, el legislador Dante Rossi acaba de “judicializar” esa decisión adoptada por el Congreso de la UCR y avalada por el Comité Provincia. Es que desde Construyendo Córdoba, su espacio partidario aún no oficializado, busca que se habilite la feria judicial de invierno para conseguir el visto bueno, tras su salida de Identidad Radical, el espacio que lidera el histórico Carlos Becerra.

jxc bancas vacias.jpeg Con la salida de Graciela Bisotto del bloque de la UCR, Hacemos Unidos por Córdoba buscará controlar el cuórum.

En medio de esas pujas internas, el bloque de legisladores del centenario partido es una caja de resonancia. Así, las referencias en el recinto que fueron autoridades municipales vienen reclamando que la tropa de la Capital no confronte permanentemente en cada una de las sesiones y no “les den de comer” al presidente del bloque del oficialismo, Miguel Siciliano, cuando dice que la oposición tiene doble vara: "Mientras brinda institucionalidad al presidente Javier Milei, pone palos en la rueda al gobernador Martín Llaryora".

Así las cosas, el antecedente a la salida de Bisotto fue el portazo que dieron los legisladores Rossi y Sebastián Peralta, quiénes al calor de la asunción de la nueva Legislatura se adelantaron en sus pasos y en las primeras reuniones divisaron que, jugando en tándem, mejorarían su trabajo legislativo y sus propios posicionamientos respecto al bloque que conduce el exintendente de Arias.

Zoom nocturno con análisis y faltazos

Caída la tarde del martes, los legisladores del radicalismo fueron convocados virtualmente por Gvozdenovich para intercambiar opiniones respecto a la salida de Bisotto del bloque radical y la conformación del flamante espacio bautizado como Juntos por el interior, que ya cuenta con el aval oficial de la vicegobernadora Myrian Prunotto. Textualmente, esa resolución expresa: “invocando desavenencias con la conducción y posicionamientos de su bloque ha decidido escindirse del mismo y conformar una bancada unipersonal”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GraBisotto/status/1753434589522006262&partner=&hide_thread=false POCAS PROPUESTAS, MUCHA DELEGACIÓN

Llaryora abrió las sesiones con un discurso opaco, sin propuestas, muchas generalidades y promesas que son un clásico de la última década, nada nuevo; claramente estamos frente a un modelo agotado.

Abro hilo. pic.twitter.com/cduY3cFagd — Graciela Bisotto (@GraBisotto) February 2, 2024

Desde esa trinchera unipersonal, la legisladora del departamento Juárez Celman podrá navegar con comodidad y sentir menos ataduras al momento de gestionar con el gobierno provincial para las intendencias de los terruños que le dieron los votos que la llevaron a la Legislatura. En tanto, de la partida del Zoom nocturno convocada por el presidente del bloque radical no habrían participado, justificaciones de por medio, los legisladores Gustavo Bottaso, Alejandra Ferrero, Miguel Nicolás, Ariel Grich y Oscar Saliva.

Los reproches internos en el bloque radican en que “a veces, no se abre el juego a todos sus representantes”. Una de las portavoces de ese reclamo habría sido la propia Bisotto que, pese a que ya avisó que no formará parte del Partido Cordobés de Llaryora y Prunotto, “se venía sintiendo incómoda con la constante confrontación de algunos legisladores con el peronismo ”, tal como señaló a este medio digital el mismo asesor de la UCR.

Martes, el "Día D" para frenar a Bisotto

En el mediodía del martes, por iniciativa del Comité Provincia, las autoridades del radicalismo se verán las caras con los legisladores para intentar que Bisotto vuelva a las huestes centenarias. Si las presiones que se esgrimirán sobre la “legisladora rebelde” no prosperan y no consiguen su macha atrás, habrá una nueva tensión: mientras una porción del interbloque conducido por Ferrero intentará contener a Bisotto en ese espacio, otro sector, entre los que se destacaría Nicolás, buscará dejarla afuera para no “sentar precedentes”.

Al respecto, el legislador Carlos Briner, señaló: “Me sorprende la salida de Bisotto porque no tenía ningún indicio. Evidentemente hay incomodidades o disconformidades hacia el interior de nuestro bloque, con ciertos movimientos políticos y estas diásporas. Primero fue con Rossi y Peralta y ahora con Graciela”.

Mientras, el Partido Cordobés está desvelado por el cuórum, las internas del radicalismo le son funcionales al oficialismo. El tiempo dirá si los seguidores cordobeses de Leandro N. Alem e Hipólito Yrigoyen logran unificar posturas y sortear cada uno de los obstáculos autoimpuestos o si el anhelo queda a mitad de camino.