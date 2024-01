El gobierno de Javier Milei todavía no resolvió los nombramientos en varias delegaciones del Estado como, por ejemplo, la ANSES. Córdoba no es la excepción, pese a tener al frente del organismo al economista Osvaldo Giordano, un funcionario con tonada schiarettista. Esto no significa una parálisis. Hace pocos días en el departamento San Justo, conocido como el kilómetro cero del gobernador Martín Llaryora, se inauguró una nueva oficina del ente que gestiona la seguridad social.